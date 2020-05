Intenzioni nascoste film Tv8

Il film proposto da Tv8 oggi ha per titolo Intenzioni nascoste. La pellicola ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è datata 2018.

Le atmosfere sono a metà strada fra il thriller e il drammatico. Il paese di produzione è l’America.

Intenzioni nascoste film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è firmata a quattro mani da Devon Downs e Kenny Gage. I protagonisti della trama raccontata sono Jordyn interpretata dall’attrice Ashlynn Yennie. Nel ruolo di David invece c’è l’attore Chris McKenna. Altro personaggio femminile importante è Sophie a cui dai il volto Paige Searcy.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata. La produzione è della Marvista Entertainment.

Il titolo originale è Buried Secrets. Per la delicatezza degli argomenti affrontati si consiglia la visione ad un pubblico di soli adulti.

Intenzioni nascoste – trama del film in onda su Tv8

La trama del film Intenzioni nascoste è incentrata due personaggi principali Jordyn e Sophie. Sophie è una ragazza che ha perso la madre dopo una lunga malattia. Al funerale della donna arriva anche la sorella Jordyn per darle l’ultimo saluto. Ma Sophie non ha mai avuto un buon rapporto con la zia. Tra l’altro le due donne non si vedono da tempo e i rapporti tra lei e sua madre non sono mai stati sereni.

Sia la madre che la figlia infatti non hanno mai accettato che Jordyn potesse entrare nella loro vita.

Quando David incontra Jordyn al funerale, piuttosto che avere nei suoi confronti un comportamento freddo e distaccato, mostra soddisfazione per la sua venuta. Non solo ma le propone di accoglierla in casa e di ospitarla. Tra l’altro Jordyn non ha un lavoro. David si offre di cercarle una occupazione.

Queste attenzioni del padre, non piacciono alla giovane Sophie.

Il finale del film

Nella parte finale del film tra il padre e la figlia cominciano a sorgere discussioni. David è sempre più intenzionato a mantenere la cognata in casa. Sophie fa pressioni affinché vada via.

Basta poco tempo per portare alla luce una realtà davvero sconvolgente. Jordyn infatti non è la persona che vuole apparire. E Sophie comincia a sospettare che la sua venuta, proprio alla morte della mamma, nasconda intenzioni negative.

La ragazza riesce presto a comprendere che Jordyn nasconde un misterioso passato. E quando la ragazza comincerà ad intuire chi è stata la zia nel passato, mette a repentaglio la sua stessa vita.

Intenzioni nascoste – il cast completo

Di seguito il cast del film Intenzioni nascoste e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori