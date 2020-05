Fragranza d'amore film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 ha come titolo Fragranza d’amore. La produzione è tra Canada e Belgio ed è datata 2017.

La durata della pellicola proposta è di un’ora e 20 minuti. Le atmosfere della vicenda raccontata sono a metà strada tra il sentimento e il dramma.

Fragranza d’amore film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Jonathan Wright. Nel ruolo dei protagonisti ci sono Violet Chappel figlia di un noto profumiere e Dec Granger, un botanico molto famoso. I due sono rispettivamente interpretati da Shantel VanSanten e Victor Webster.

Le riprese si sono svolte tutte in Belgio. Ma il film è stato visibile per la prima volta negli Stati Uniti il 14 febbraio 2017. La produzione è della Life Films in collaborazione con Saga Film.

Il titolo originale è Love Blossoms.

Fragranza d’amore – trama del film in onda su Tv8

La vicenda raccontata è ambientata nel mondo dei profumi. Un importante e noto profumiere muore improvvisamente. Prima della scomparsa prematura stava lavorando ad una fragranza che avrebbe dovuto concludere il trittico di tre importanti essenze da lui create.

Purtroppo la sua scomparsa mette tutto in discussione. L’attività del padre viene ereditata dalla figlia Violet che però non conosce i piani del padre. Infatti Violet si rende conto che le è rimasta soltanto una piccola fiala dell’ultimo profumo creato dal genitore. Questa fiala però avrebbe dovuto essere ancora lavorata con un altro ingrediente che solo il padre conosceva e non ha fatto in tempo a comunicare alla figlia.

Intanto questa terza fragranza è attesa in commercio per la festa di San Valentino. La ricorrenza si avvicina, ma lei ignora completamente quale doveva essere l’ingrediente misterioso, fondamentale per la buona riuscita della formula.

Una esperta di profumi Olivia Caine, che appartiene al gruppo di concorrenti del padre di Violet, si rende conto della difficoltà della ragazza. Certa che non potrà mai completare la fragranza, comincia ad organizzare un piano per accelerare il fallimento della ditta di Violet ed impossessarsi della fragranza. La Caine nel suo passato infatti ha una lunga dimestichezza nel copiare i profumi dei suoi antagonisti.

Il finale del film

Nella parte finale del film Violet scopre che Olivia Caine è stata una rivale di lunga data del padre. Intanto i distributori cominciano a far pressione perché il profumo venga commercializzato nel minor tempo possibile.

La situazione è disperata. A Violet non rimane che una sola scelta, assumere qualcuno che possa aiutarla. La sua scelta cade su Dec Granger, un botanico molto noto e dalle grandi capacità professionali. Violet gli chiede di aiutarla a completare il profumo al quale il padre teneva moltissimo.

I due iniziano a riflettere su quali potrebbero essere i fiori e le piante utilizzate. Lavorando così gomito a gomito cominciano a conoscersi, a frequentarsi e tra di loro molto presto scocca la scintilla dell’amore.

Fragranza d’amore – il cast completo

Di seguito il cast del film Fragranza d’amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori