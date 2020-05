Sulle tracce di Zoe film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 ha per titolo Sulle tracce di Zoe. La pellicola è di genere giallo con atmosfere thriller. Ha la durata di un’ora e 38 minuti ed è una produzione statunitense datata 2014. Precedentemente è stata mandata in onda soltanto da Tv8.

La storia raccontata vuole puntare l’attenzione sulla maternità in età adolescenziale.

Sulle tracce di Zoe film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Conor Allyn. Nel ruolo della protagonista Zoe Lynne c’è la giovane attrice Makayla Jade Bolkin. Altri personaggi principali sono Jennifer Lynne interpretata da Sammi Hanratty e la detective Patricia Henderson a cui dà il volto Jean Louisa Kelly.

Le riprese si sono svolte tutte a Los Angeles in California. La produzione è della Helios Productions in collaborazione con la Poke Prod e la Sawhorse Production.

Il titolo originale Zoe Gone. La distribuzione è della Lifetime Network. Le musiche sono di Sean Murray, che è anche attore.

Sulle tracce di Zoe – trama del film in onda su Tv8

Protagonista della trama del film Sulle tracce di Zoe è una ragazzina di 16 anni Jennifer Lynne. L’adolescente è tra l’altro una madre single. Infatti Randy, il ragazzo con il quale ha concepito la bimba, non vuole assolutamente riconoscere la figlia e declina ogni responsabilità. Non solo ma addirittura va via con un’altra ragazza lasciando Jennifer completamente sola.

Anche la madre della adolescente rifiuta di prendersi cura della nipotina. Afferma di non avere più l’età per occuparsi di bambini. Jennifer è così è destinata ad essere sola con la bimba.

Con il trascorrere dei mesi,nonostante la piccola Zoe, sia una bambina tranquilla, si rende conto di non aver alcun istinto materno. La sedicenne non vuole rinunciare ai divertimenti della sua età.

Una mattina Jennifer si reca al parco con Zoe che si trova nel passeggino. Si distrae, abbandonando la piccola e si trova di fronte all’irreparabile: Zoe è stata rapita.

Inizia così un vero e proprio incubo per l’adolescente.

Il finale del film

È nella parte finale del film che la giovane Jennifer ritrova il suo istinto materno. Infatti dinanzi alla scomparsa della piccola Zoe è presa da una serie di sensi di colpa. A questo punto la ragazza, su consiglio della madre, si rivolge alla polizia denunciando Il rapimento della bimba.

Però è la stessa Jennifer a cercare in tutti i modi di mettersi in contatto con qualunque persona possa aver visto lafiglia. In preda ad un dolore davvero straziante, la giovane viene supportata da Patricia Anderson, detective, madre single e soprattutto specializzata in psicologia.

Sarà lei ad essere vicina all’adolescente sconvolta e riuscirà a far capire a Jennifer il vero significato della maternità.

Sulle tracce di Zoe – il cast completo

Di seguito il cast del film Sulle tracce di Zoe e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori