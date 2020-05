Un amore a ciel sereno film Tv8

Tv8 propone nel daytime pomeridiano di oggi il film dal titolo Un amore a ciel sereno. Si tratta di una commedia dalle atmosfere romantiche e sentimentali della durata di un’ora e 30 minuti.

La produzione è statunitense. Il film è sempre stato trasmesso precedentemente da Tv8. La visione è aperta ad un pubblico trasversale che comprende anche i minori.

Un amore a ciel sereno film – regia, protagonisti, dove è girato

A firmare la regia è Bradford May. Nel ruolo della protagonista c’è la giovane Deb (Katie Leclerc) appassionata di meteorologia. Il principale personaggio maschile è Quantum Sterling a cui dà il volto Michael Rady.

Le riprese si sono svolte tutte in America in particolare a New York City e a San Diego in California. La produzione è della Larry Levinson Productions. La distribuzione è della Hallmark Channel.

Le due attrici principali Katie Leclerc ed Erica Gimpel hanno recitato precedentemente in molti film. Per questo mostrano un feeling professionale che ha colpito particolarmente il pubblico.

Il titolo originale è Cloudy with a Chance of Love. Il film è stato trasmesso la prima volta sul canale Hallmark Channel.

Un amore a ciel sereno – trama del film in onda su Tv8

Protagonista della storia raccontata è la giovane Deb che sta per concludere la sua tesi in meteorologia. Deb ha studiato all’Università di San Diego ed ha sempre mostrato una grande passione per i cambiamenti climatici. Il suo interesse principale è conquistare una cattedra ed insegnare in un’università.

Dopo aver ottenuto il dottorato, la sua vita ed i suoi progetti cambiano completamente. Infatti conoscendo la sua competenza in meteorologia, le viene offerta la conduzione di una rubrica televisiva che si occupa proprio di meteo.

A farle la proposta è il direttore di una rete televisiva locale: Quentin Sterling. Inizialmente Deb rimane incerta se accettare o meno. Infatti teme che questo lavoro, diverso dai suoi iniziali obiettivi, possa allontanarla dal centro meteorologico dell’università di San Diego.

Il finale del film

Dopo una lunga e sofferta riflessione, Deb decide di accettare l’incarico. Già dalla prima puntata il programma si rivela un successo di pubblico. Ma Deb teme che questa sua nuova immagine possa intaccare la sua reputazione di studiosa presso i colleghi dell’università di San Diego.

Accade però un evento davvero inatteso. Deb è sempre più attratta da Quentin Sterling e molto presto i due si innamorano l’uno dell’altra. A questo punto la giovane dottoranda dovrà decidere se restare nell’ambito televisivo e quindi farsi guidare dal cuore, oppure tornare all’università di San Diego, riprendere il suo posto di ricerca e concentrarsi soltanto sullo studio della meteorologia.

Un amore a ciel sereno – il cast completo

Di seguito il cast del film Un amore a ciel sereno e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori