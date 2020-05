Rai Movie propone un ciclo di film dedicati a Federico Fellini. Si inizia da mercoledì 20 maggio con un vero e proprio cult La dolce vita. L’occasione è la celebrazione dei 60 anni della Palma d’oro conquistata dalla pellicola.

Rai Movie Federico Fellini e La dolce vita

A sessant’anni esatti dal riconoscimento, Rai Movie trasmette La dolce vita inaugurando il ciclo “Federico Fellini, realista visionario” tutto dedicato al grande regista riminese.

La dolce vita è il film che più di tutti ha definito uno stile, un’epoca e un modo di vivere. E’ stato scritto con Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi e con la collaborazione di Pier Paolo Pasolini. La pellicola racconta la storia del giornalista Marcello che, conscio della propria vacuità, ricerca il senso dell’esistenza.

Indimenticabili la colonna sonora di Nino Rota e i personaggi interpretati da Marcello Mastroianni e Anita Ekberg.

Tra gli altri interpreti, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Laura Betti e Valeria Ciangottini. Il film ha vinto nel 1960 il David di Donatello, nel 1961 la Palma d’Oro, la Grolla d’Oro e tre Nastri d’Argento e nel 1962 l’Oscar a Piero Gherardi per i costumi.

Ciclo Federico Fellini le altre pellicole

Mercoledì 27 maggio: 8 ½.

E’ l’opera più sincera di Fellini. Il punto di vista di un italiano comune, di un regista senza particolari qualità che non eccelle in nulla, totalmente incapace di rabbie estreme, ma con molte rabbie interiori. Straordinarie le interpretazioni di Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée e Sandra Milo. Due Premi Oscar nel 1963, Miglior film straniero e Migliori costumi a Piero Gherardi e sei Nastri d’Argento nel 1964.

Mercoledì 3 giugno, I vitelloni.

La storia di quattro amici trentenni nell’eterna attesa di diventare adulti. Primo vero successo di Fellini, venne distribuito all’estero e portò alla ribalta Alberto Sordi, fino ad allora inviso ai distributori. E con lui Franco Fabrizi, Franco Interlenghi e Riccardo Fellini.

Mercoledì 10 giugno, La città delle donne

Marcello Mastroianni interpreta Snàporaz, un uomo che si invaghisce di una donna e decide di seguirla, ma finisce in un congresso di femministe agguerrite, nel castello di un santone dell’erotismo, in un tribunale dove le donne lo condannano e infine in un’arena in cui rischia il linciaggio. Un film sull’universo femminile, passione e ossessione del regista.

Gli altri appuntamenti a giugno

Il ciclo Federico Fellini, realista visionario prosegue tutte le mattine da domenica 14 a sabato 20 giugno, con altri straordinari titoli, da “Lo sceicco bianco”, sua prima regia, sino al commovente “Ginger e Fred” con Giulietta Masina e Marcello Mastroianni.

Dal 24 giugno poi il ciclo riprenderà in terza serata. Per tre mercoledì, le notti di Rai Movie propongono titoli del “Faro” del cinema italiano: “La voce della Luna”, “Il Satyricon”, “Il Casanova di Federico Fellini”, l’episodio “Toby Dammit” di “Tre passi nel delirio”, “E la nave va”, “Prova d’orchestra”, “Intervista” e il documentario “Block-notes di un regista”.

La visione dei film è accompagnata da Federico Fellini in Frames, brevi pillole sulla carriera del Maestro realizzate dall’Istituto Luce con prezioso materiale di repertorio. La premiazione a Cannes con la Palma d’oro a “La dolce vita”, la consegna dell’Oscar per “8 ½”, il dietro le quinte di numerosi film e molto altro.