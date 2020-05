Tv8 manda in onda nel daytime pomeridiano di oggi il film dal titolo Un fidanzato pericoloso. La pellicola ha la durata di un’ora e 27 minuti.

La produzione è canadese ed è datata 2018. Le atmosfere sono da thriller con forti incursioni nel genere drammatico.

Un fidanzato pericoloso film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Curtis Crawford. La protagonista è Brooke Emerson interpretata dall’attrice Cristine Prosperi. Altri personaggi importanti nell’economia della vicenda sono Carley Emerson interpretata da Susan Walters e Jake Campali a cui dà il volto Blake Burt.

Le riprese si sono svolte ad Ottawa, in Canada, nella regione dell’Ontario.

La produzione è della N.B Thrilling Films 8. Il titolo originale è Murdered at 17.

Una curiosità: l’attrice Cristine Prosperi si è specializzata nel ruolo di cheerleader in film in cui sono presenti questi ruoli.

Un fidanzato pericoloso – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Brooke Emerson, una ragazza diciassettenne di grande fascino e personalità. Per queste caratteristiche è sempre stata invidiata dai suoi compagni di classe ed anche dagli amici più cari.

Brooke insomma è una ragazza baciata dalla fortuna: sembra che abbia avuto infatti tutto dalla vita. Probabilmente però la stessa Brooke non la pensa come tutti gli altri. Infatti l’anno precedente è stata vittima di un incidente.

Era una delle cheerleader nella sua scuola. E durante una manifestazione si è lasciata andare ad una prodezza abbastanza pericolosa. È caduta, ha battuto la testa ed ha subito un trauma cranico. Sembrava essersi rimessa, ma molto presto la famiglia e lei stessa si accorgono che l’incidente le ha lasciato una conseguenza terribile.

Spesso la ragazza è preda di manifestazioni sconclusionate, incontrollabili e aggressive. Insomma sono momenti in cui non riesce a gestire le proprie emozioni. Decide così di rivolgersi a qualcuno per farsi aiutare.

Il finale del film

Brooke si rende conto che questi comportamenti rischiano di rovinare completamente la sua vita. Infatti si sente in pericolo e non sa mai in quale momento potrebbe essere preda di un nuovo attacco.

Un giorno incontra per caso Jake Campali un giovane professionista che si comporta con lei in maniera molto affettuosa. E quando Brooke gli racconta la sua vicenda, lui la rassicura dicendole di essere disposto ad accettarla senza limitazioni.

Dopo alcuni mesi Brooke ha la sensazione che la sua relazione con Jake non sia cristallina e sincera. Tiene questa considerazione per sé. Qualche giorno dopo viene a sapere che la sua migliore amica è stata brutalmente assassinata. A questo punto comincia a dubitare che Jake possa coinvolgerla mentalmente nella uccisione della ragazza.

Infatti comincia a sospettare di essere stata lei stessa l’assassina dell’amica. Fortunatamente non è così. Il ruolo di Jake nasconde infatti un segreto che molto presto verrà alla luce.

Un fidanzato pericoloso – il cast completo

Di seguito il cast del film Un fidanzato pericoloso e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori