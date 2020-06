Legami oscuri film Tv8

Ha per titolo Legami oscuri il film tv che Tv 8 manda in onda oggi. La pellicola è di genere thriller con molteplici atmosfere drammatiche che ne rendono la visione fruibile solo ad un pubblico adulto.

Il film ha la durata di un’ora e trenta minuti. E’ una produzione statunitense ed è datata 2019. Il canale 8 del digitale terrestre lo manda in onda in prima visione televisiva.

Legami oscuri – il cast completo – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Craig Goldstein. La protagonista è Candace ovvero l’attrice Allison Paige. Accanto a lei molti personaggi comprimari che hanno un ruolo fondamentale nella recitazione corale.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare nella città di Los Angeles.

Il titolo originale è Killing Your Daughter. Ma è conosciuto anche come Adopted in Danger.

Il film è distribuito da Lifetime Television.

Legami oscuri trama del film in onda su Rai 2

La trama raccontata ha come protagonista Candace. La ragazza si è appena sposata ed ha tutto dalla vita. E’ stata davvero fortunata perchè ha una professione gratificante, una famiglia che la ama moltissimo e un marito con cui è appena sposata e del quale è profondamente innamorata. Candice, però, è stata adottata. E lei lo sa bene.

Ed allora si convince a sottoporsi ad test del DNA online per conoscere la sua storia familiare. Un desiderio che coltivava da tempo e che rappresenta per lei il coronamento della sua esistenza felice. Purtroppo deve scontrarsi con una realtà molto differente da quella che immaginava e che ne mette addirittura in pericolo la vita,

Il finale del film

La giovane, con l’aiuto di suo marito, scopre che i suoi genitori biologici hanno adesso una identità ben precisa. Si tratta di due magnati del settore immobiliare. I loro nomi sono Tom e Jeannette Mason.

Candace appena saputo dove vivono, ha un unico desiderio: incontrarli, abbracciarli e dedicare loro tutto il suo affetto filiale. Ma si trova dinanzi ad un diniego. I Mason non pensano assolutamente a lei. Non solo non vogliono incontrarla, ma desiderano addirittura eliminarla dalle loro vite. Il loro progetto sarà portato a termine: se la ragazza non scompare subito, sono disposti anche ad uccidere.

Legami oscuri – il cast completo – il cast completo

Di seguito il cast del film Legami oscuri e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori