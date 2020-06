Ascolti Tv mercoledì 24 giugno 2020. Si chiude la replica della prima stagione di Nero a metà. Atlantide su Ustica al 3.6%. Crolla L’Italia che fa con una share dell’1.3%. Rai 2 per trasmettere Novantesimo minuto goal elimina, senza alcun preavviso, in prima serata il film Scatti di follia. Ecco nei dettagli il quadro dei risultati Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 24 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Nero a metà ha registrato 3.387.000 telespettatori con 16.9%

Su Rai 2 NCIS ha ottenuto 715.000 persone con 3.2%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? 1.795.000 con 9.1%

Su Canale 5 New Amsterdam 2 ha siglato 1.789.000 spettatori con 9%

Su Rete 4 Il film La tempesta perfetta: 739.000 telespettatori con 3.8%.

Su Italia 1 Il film X-Men: Conflitto finale: 1.042.000 telespettatori con 5,1%.

Su La 7 Atlantide – Ustica, 40 Anni di Bugie: 588.000 con 3.6%.

Su TV8 Due Cuori e una Provetta: 581.000 spettatori con 2.8%.

Su NOVE E io non Pago – L’Italia dei Furbetti 469.000 con 2.3%.

Su Rai 1 L'Eredità La Sfida dei Sei: 2.119.000 con 18.8%. L'Eredità: 3.310.000 con 22.3% Su Rai 2 Bull sigla 808.000 persone con 4,4% Su Rai 3 Blob 666.000 con 3.6% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.368.000 con 12.8%. Avanti un Altro! 2.190.000 con 15.4% Su Rete 4 Tempesta d'amore: 843.000 telespettatori con 4-9%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 369.000 con 2.6%. Su La 7 Eden – Missione Pianeta: 106.000 telespettatori con 0.8%. Ascolti Tv mercoledì 24 giugno 2020, l'access prime time Soliti ignoti con la Minaccioni al 20%. Crolla Geo – vacanze italiane. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.272.000 con 20% Su Rai 2 Tg2 Post: 865.000 con 3.8%.Novantesimo Minuto Goal: 865.000 con 3.9% Su Rai 3 Geo – Vacanze italiane 434.000 persone con 2.1% Su Canale 5 Striscia la notizia: 3.477.000 con 16.2%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.034.000 con 5.2% e 1.045.000 con 4.9% Su Italia 1 CSI ha raggiunto 993.000 con 4,7% Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 739.000 con 6.9%. Su TV8 4 Ristoranti: 319.000 persone sintonizzate con 1,5%. Su NOVE Little Big Italy: 219.000 con 1,1%.

Ascolti Tv mercoledì 24, daytime mattutino

Le repliche di Forum battono costantemente Rai 1 e Liorni

Su Rai 1 Italia Sì Giorno per Giorno: 729.000 con 12.9%

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 383.000 con 3.5%.

Su Rai 3 Agorà ha interessato 423.000 persone con 7.7%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.328.000 con 15.5%

Su Italia 1 Person of interest ha registrato 203.000 con 3%.

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 299.000 con 4.7% e 414.000 con 3.4%

Ascolti Tv mercoledì 24 giugno 2020, day time pomeridiano

La vita in diretta oltre il 17%. Crolla L’Itala che fa. Vite da copertina, record al 2.9%

Su Rai 1 Io e Te: 1.341.000 con 10.3%. La Vita Diretta: 1.577.000 con 17.3%

Su Rai 2 Detto Fatto: 492.000 con 3.5%. Italia che fa 122.000 con 1.3%.

Su Rai 3 #Maestri 411.000 con 3.6%. Maturità 2020 Diari 236.000 con 2.4%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.360.000 con 19.3%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 707.000 telespettatori con 5.3%

Su Italia 1 I Simpson: 928.000 telespettatori con 6.1%

Su TV8 Tagadà: 371.000 con 3.3%. Tagadoc: 163.000 con 1.8%. Per Te, Con Amore raccoglie 418.000 e 4.6%. Vite da Copertina: 271.000 con 2.9%.

Ascolti Tv mercoledì 24, seconda serata

Sotto il 3% lo show di Renzo Arbore

Su Rai 1 Porta a porta ha registrato 753.000 con 9.4%.

Su Rai 2 Striminzitic Show: 452.000 con 2.5%

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte: 487.000 telespettatori con 6.3%.

Su Rete 4 A Wong Foo – Grazie di Tutto: 197.000 con 3.5%