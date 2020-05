Due cuori e una baita film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 nel daytime pomeridiano ha per titolo Due cuori e una baita. La pellicola è datata 2019 ed arriva in Italia in prima visione. Infatti è stata trasmessa soltanto sulla rete televisiva svizzera RSI La1, lo scorso 30 aprile 2020.

La storia raccontata è di genere sentimentale ed ha la durata di un’ora e 30 minuti.

Due cuori e una baita film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Tim Cruz. Protagonisti sono Anna Hutchison e Charlene Tilton che interpretano rispettivamente Jillian e la zia Marjory. Altro personaggio importante maschile è Liam a cui dà il volto Rocky Myers.

Le riprese si sono svolte in Canada dove è ambientata la vicenda raccontata. Alcune riprese si sono svolte anche nel Kentucky. Una curiosità: durante la presenza degli attori in quella zona, le temperature erano davvero polari ed è stato difficile girare.

La produzione è della Stargazer Films USA. Il film è conosciuto anche in Canada con il titolo Le chalet de notre amour. Il titolo originale è Starting Up Love.

Due cuori e una baita – trama del film in onda su Tv8

La protagonista della vicenda raccontata è Jillian, una giovane donna in carriera, apprezzata dirigente finanziario molto nota per la correttezza e la scrupolosità del suo lavoro. Jillian è abituata alla grande città, ma proviene da un piccolo paese di montagna. Non è fidanzata, ma è alla ricerca dell’anima gemella.

Un giorno riceve da un notaio la comunicazione che un lontano zio le ha lasciato in eredità una baita in montagna. In effetti la notizia coglie di sorpresa Jillian e non riesce a comprendere il motivo per il quale le sia stato fatto un lascito così importante.

La giovane non ha alcuna intenzione di usufruire della baita. Ma desidera recarsi sul posto, vedere l’immobile e venderlo. Con la cifra ricavata potrà realizzare degli investimenti per la propria carriera.

Il finale del film

Jillian parte dunque per conoscere la proprietà ereditata, ma nella parte finale del film la sua vita sarà completamente stravolta. Infatti conosce immediatamente Liam, il custode della baita.

Il giovane le propone subito la vendita del luogo perché c’è un progetto di trasformare la zona in un grande centro turistico. Il progetto va in porto.

Jillian e Liam sono impegnati nei lavori di ristrutturazione prima di vendere la baita. In questo lasso di tempo però trascorrono molto tempo insieme ed iniziano a innamorarsi. Questo evento così inaspettato cambia completamente la prospettiva di Jillian.

La giovane donna a questo punto deve decidere se tornare nella sua metropoli e continuare la carriera prestigiosa alla quale aspira, oppure farsi convincere da Liam a restare sul posto. La baita ristrutturata potrebbe essere il loro nido d’amore e l’esistenza di Liam potrebbe avere un nuovo significato.

Due cuori e una baita – il cast completo

Di seguito il cast del film Due cuori e una baita e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori