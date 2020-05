Giallo propone questa sera in prima visione televisiva Alice Nevers 11, sottotitolo Professione giudice. Si tratta di una serie di produzione francese con atmosfere poliziesche. L’appuntamento è in prima serata alle 21:10 sul canale 38 del digitale terrestre free.

Alice Nevers 11 – trama generale, episodi, attori, dove è girata

La trama generale della serie Alice Nevers 11 è basata su una donna giudice che si trova a far fronte a casi di cronaca nera spesso molto complicati. Alice Nevers è interpretata da Marine Delterme e accanto a lei c’è il fidato assistente Frédéric Marquand (Jean Michel Tinivelli), che si è rivelato nel corso delle indagini un aiuto prezioso.

Le riprese si sono svolte tutte a Parigi, dove è stato ricostruito il commissariato in cui Alice Nevers lavora.

L’undicesima stagione è composta da otto episodi e sono stati trasmessi per la prima volta su TF1. Tutta la serie è ispirata alla trilogia letteraria della scrittrice francese Noelle Loriot.

In Italia sono andate in onda finora 10 stagioni. L’undicesima inizia oggi su Giallo. In Francia invece si è giunti alla diciassettesima stagione. La diciottesima dovrebbe iniziare appena sarà possibile riprendere a produrre serie televisive e film per il grande schermo.

Fino alla stagione 18, l’appartamento in cui abita Alice Nevers è situato nel decimo arrondissement di Parigi. Precedentemente invece la Nevers abitava in un appartamento di Boulevard Malesherbes.

Episodio L’appartamento – trama

L’episodio con cui si inaugura l’undicesima stagione ha per titolo L’appartamento. È andato in onda in Francia, con il titolo Tout confort, il 23 maggio 2013 su TF1.

La trama ruota intorno alla protagonista Alice Nevers che si trova ad affrontare un caso di omicidio. Apparentemente però potrebbe anche sembrare un suicidio. Il comandante Marquand che era stato ricoverato in ospedale è alla ricerca di un nuovo appartamento. Si rivolge all’agente immobiliare Lisa Delbecq.

I due hanno fissato un appuntamento per visitare alcune case che potrebbero soddisfare le esigenze del comandante. Ma l’agente non arriverà mai all’appuntamento perché ha un gravissimo incidente con la sua auto. Scoprirà che in effetti non si tratta di un semplice sinistro.

Intanto una giovane madre che sta per divorziare si trova in difficoltà perché anche lei è alla ricerca di un alloggio. Alice Nevers deve districarsi tra queste due situazioni che apparentemente sembrano separate. Riuscirà a trovare il filo rosso che le lega. Ma ha un conto in sospeso con Mathieu l’uomo con il quale divide la sua vita. Il giovane infatti negli ultimi tempi non è stato molto corretto nei suoi riguardi per le troppe bugie scoperte da Alice.

Alice Nevers 11 – episodio Talento 2.0 – trama

L’episodio ha come titolo italiano Talento 2.0. In Francia invece è andato in onda con il titolo Trop mortel.

La vicenda ruota intorno ad Hadrien Ferat, una giovane star del web molto nota. Ospite di un programma televisivo, muore all’improvviso davanti a migliaia di spettatori. Naturalmente il fatto desta una grande impressione.

E quando Alice Nevers viene chiamata ad indagare sul caso, si accorge che la star del web era amatissima dai suoi fan. Ma aveva un carattere molto ombroso e spesso aggressivo.

Questo aveva procurato anche dei nemici. Ed è proprio in questo settore che la Nevers inizia ad indagare. Intanto Marquand cerca di controllare Alice che tenta di andare avanti dopo la scomparsa di Mathieu.

Alice Nevers 11 – il cast completo

Di seguito il cast del film Alice Nevers 11 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Marine Delterme : Alice Nevers

: Alice Nevers Jean-Michel Tinivelli : Frédéric Marquand

: Frédéric Marquand Gary Mihaileanu : Djibril Kadiri

: Djibril Kadiri Ahmed Sylla : Noah Diacouné

: Noah Diacouné Noam Morgensztern : Max Cohen

: Max Cohen Grégori Baquet : Ludovic

: Ludovic Arnaud Binard : Sylvain Romance

: Sylvain Romance Alexandre Brasseur : Guérand

: Guérand Richaud Valls : Forette

: Forette Karina Testa : Léa Delcourt

: Léa Delcourt Guillaume Carcaud : Victor Lemonnier

: Victor Lemonnier Jean Dell : Édouard Lemonnier

: Édouard Lemonnier Loïc Legendre: Jérôme Ravalec

I doppiatori italiani