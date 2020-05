Tv8 propone nel daytime pomeridiano di oggi il film dal titolo L’undicesima vittima. La pellicola è di genere thriller con atmosfere da legal drama.

La durata di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense ed è datata 2012. Le tematiche affrontate sono estremamente delicate ed ansiogene. Per tale motivo la visione è consigliata ad un pubblico esclusivamente adulto.

L’undicesima vittima film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Mike Rohl. Interpreti principali sono Jennie Garth e Colin Cunningham che sono rispettivamente Hailey Dean e Curtis Burrell Cruise.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti ad Atlanta e New York. La produzione è della Bauman Entertainment.

Il film per la tv è tratto dall’omonimo romanzo di Nancy Grace, giornalista televisiva americana esperta soprattutto nel raccontare casi di cronaca nera.

Il titolo originale è The Eleventh Victim.

L’undicesima vittima – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Hailey Dean, pubblico ministero che è riuscita a far condannare un uomo accusato di essere il serial killer di dieci donne. La caratteristica dell’omicida è utilizzare i corpi delle vittime per riprodurre celebri dipinti di grandi artisti del passato.

La procuratrice distrettuale compie così l’ultimo atto della sua carriera. Infatti lo spietato killer, il cui nome è Curtis Burrell Cruise la aggredisce in tribunale e tenta di strangolarla sotto gli occhi di tutti. Questo evento sconvolge completamente la donna, costretta ad abbandonare il proprio lavoro e a trasferirsi da Atlanta a New York.

Hailey Dean infatti subirà le conseguenze di quanto è accaduto in tribunale per moltissimi anni. Intanto comincia a soffrire di continui ed intensi attacchi di panico. Per cercare di curare prima sé stessa e poi gli altri, diventa una psicoterapeuta impegnata nell’aiutare persone in difficoltà.

Trascorrono gli anni ma il ricordo di Cruise la perseguita continuamente. L’ex PM spera che tutto questo possa finire con l’imminente esecuzione del killer.

Il finale del film

È nella parte finale del film che l’adrenalina raggiunge livelli elevati soprattutto per le scene ansiogene che si susseguono. Infatti nella città di New York cominciano a verificarsi omicidi di giovani donne che somigliano molto, nella modalità con cui sono stati eseguiti, a quelli compiuti in passato da Curtis Cruise. Hailey Dean inizia a pensare che tali delitti possano essere realizzati proprio dal killer.

Inoltre, molte delle giovani vittime erano legate a lei sia da rapporti familiari che di amicizia. I suoi sospetti hanno purtroppo conferma. Infatti viene a sapere che Cruise non si trova più nel braccio della morte ed è stato addirittura rilasciato per un cavillo abilmente proposto dal suo avvocato. Adesso è necessario un altro processo.

La Dean è convinta che si tratti proprio di Cruise. È certa inoltre di essere la prossima vittima del killer. Per questi motivi abbandona l’attività di psicoterapeuta e torna alle indagini rientrando in quel mondo che aveva voluto lasciarsi alle spalle.

Ma deve salvare la propria vita e quella di altre, innocenti, vittime.

L’undicesima vittima – il cast completo

Di seguito il cast del film L’undicesima vittima e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori