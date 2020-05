Euforia film Rai 3

Rai 3 propone questa sera in prime time il film Euforia. La pellicola arriva sulla terza rete in prima visione televisiva.

Si tratta di una vicenda di genere drammatico della durata di un’ora e 55 minuti. La produzione è italiana ed è datata 2018. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes del 2018 nella categoria Un certain regard. Inoltre è stato in concorso nella Queer Palm, premio cinematografico assegnato ai film a tematica LGBT sempre nel corso del Festival di Cannes.

Euforia film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è affidata a Valeria Golino. I principali personaggi maschili sono Matteo ed Ettore interpretati rispettivamente da Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. Tra i personaggi femminili Michela e Tatiana a cui danno il volto le attrici Isabella Ferrari e Valentina Cervi.

Le riprese si sono svolte tutte in Italia dove è ambientata la vicenda raccontata, in particolare in suggestive location di Roma e della provincia. Le scene dell’ospedale sono state girate al Policlinico Umberto I.

La produzione è della HT Film in collaborazione con la Indigo Film e Rai Cinema. La pellicola è arrivata nelle sale cinematografiche il 25 ottobre 2018. Il titolo originale è Euphoria.

Euforia – trama del film in onda su Rai 3

La trama raccontata ha come protagonista i fratelli Matteo ed Ettore. I due hanno caratteri e personalità completamente differenti. Matteo è un imprenditore di successo, ha costruito una carriera di grande prestigio, è un uomo libero, affascinante, che affronta la vita con grande spregiudicatezza.

Matteo ha una situazione economica estremamente florida e un vero e proprio culto per il proprio corpo e per il danaro. E non disdegna la droga.

Ettore invece ha un carattere completamente opposto. È un uomo pieno di valori morali, che non ama mettersi in mostra. Ha cercato di nascondere molti dei suoi fallimenti personali affrontandoli con un disincanto ed un sarcasmo ben studiati. Ettore vive in una piccola città di provincia, dove è nato e dove ha trascorso la sua infanzia insieme a Matteo.

I due fratelli da tempo non si frequentano. Accade però un evento che li costringe a ricongiungersi e ad affrontare alcune situazioni difficili come la malattia. Matteo infatti scopre che il fratello è malato. Però decide di non fargli conoscere la reale sua situazione.

Il finale del film

Nella parte finale del film i due fratelli si riavvicinano sempre di più. É soprattutto Ettore ad appoggiarsi completamente a Matteo. Cerca così riconquistare tutto il tempo perduto in passato. Inizia un percorso di conoscenza e di vera fratellanza. Ettore in particolare si fa influenzare dallo stile di vita del fratello.

E cerca di illudersi di poter dominare tutto, persino la malattia. Purtroppo non è così. Ci sono limiti umani che non si possono superare. E c’è un destino al di sopra di noi e che scandisce inesorabilmente il tempo a nostra disposizione.

Nel ruolo di Ettore c’è Valerio Mastandrea che ha già avuto un’esperienza televisiva con la malattia. Infatti è stato il protagonista della serie di Rai 3 “La linea verticale” in cui interpretava un uomo affetto da tumore.

Euforia – il cast completo

Di seguito il cast del film Euforia e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori