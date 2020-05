La5 propone questa sera il film tv dal titolo Emilie Richards: Il Paradiso alla fine del mondo. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale, una commedia romantica datata 2019.

La produzione è tra la Germania e la Nuova Zelanda. La durata è di un’ora e 30 minuti.

Emilie Richards: Il Paradiso alla fine del mondo – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Thomas Hezel. Gli attori Elisabeth Lanz e Jörg Schüttauf sono interpreti rispettivamente di Julia Whitman e Matthew Haley.

Le riprese si sono svolte ad Akaroa, piccola cittadina nel sud della Nuova Zelanda, nella regione del Canterbury.

La produzione è della General Film in collaborazione con Polyphon Film-und Fernsehgesellschaft. Il titolo originale è Das Paradies am Ende der Welt.

Il film tv è ispirato all’omonimo romanzo di Emily Richards, scrittrice americana autrice di oltre 50 romanzi d’amore contemporanei e specializzata anche in romanzi gialli.

Emilie Richards: Il Paradiso alla fine del mondo – trama del film in onda su La5

La trama del film tv è incentrata su Julia, una biologa sposata con Charles. L’uomo con il tempo è diventato molto violento al punto da maltrattarla continuamente rendendole la vita impossibile. Julia così decide di cambiare vita e di trasferirsi in Nuova Zelanda insieme alla figlia Jody. Qui infatti riesce a farsi assumere nel centro di biologia marina di Duendin, città situata nella regione di Otago, nella parte sud del New Zealand.

Il reparto che l’ha assunta sta occupandosi di un progetto che studia come evitare l’estinzione di alcune specie animali, tra cui in particolare i pinguini.

Inizialmente la vita sembra scorrere tranquilla per Julia e la figlia. La donna è completamente dedita al suo lavoro e alla crescita della bimba.

Un giorno incontra Matthew che si occupa del giardino zoologico locale. L’uomo le fa immediatamente una bruttissima impressione: è volgare, scontroso e dal carattere impossibile. Riesce difficile per la biologa instaurare un benché minimo rapporto professionale.

Il finale del film

Molto presto Julia viene a conoscenza del segreto che tormenta Matthew. L’uomo ha recentemente perso la moglie e il figlio in un drammatico incidente d’auto. Essendo stato lui alla guida, si sente colpevole. E da quel momento la sua vita è diventata un vero e proprio incubo.

A causa del proprio lavoro Julia e Matthew trascorrono sempre più tempo insieme. Si instaura tra loro un rapporto fiduciario. Ma la biologa è perplessa: crede che non valga la pena avventurarsi in un nuovo legame sentimentale.

Purtroppo il marito non si è mai rassegnato alla perdita della moglie. Assume un investigatore e riesce a sapere dove si trova. Quando arriva in Nuova Zelanda e si presenta improvvisamente dinanzi a Julia, la donna capirà che è intenzionato a tutto pur di riprendersi la moglie e la figlia, e riportare ambedue in America.

Emilie Richards: Il Paradiso alla fine del mondo – il cast completo

Di seguito il cast del film Emilie Richards: Il Paradiso alla fine del mondo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori