Il film proposto oggi da Tv8 ha per titolo Tutto per un figlio. La pellicola alla durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione statunitense del 2017.

Il genere è drammatico con incursioni nel thriller. La pellicola è destinata ad un pubblico di adulti per la delicatezza degli argomenti affrontati.

Tutto per un figlio film – regista, protagonisti, dove è girato

La regia è di Michael Feifer. Protagonisti sono Kaitlyn Black e David Gallagher nei ruoli rispettivamente di Kristin Anderson e Brian. Altra importante figura femminile è Ashley Thompson a cui dà il volto l’attrice Vanessa Evigan.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata. La produzione è della MarVista Entertainment. Le musiche sono affidate a Victoria Rosdahl. Il brano portante You Take You There è scritto da Brandon Jarrett e dalla stessa Victoria Rosdahl.

Il titolo originale è Born and Missing.

Tutto per un figlio – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Kristin Anderson, ossessionata dal desiderio di diventare madre. Finalmente la giovane donna sposata con David, si accorge di aspettare un bimbo. Trascorrono 9 mesi di gravidanza serena fino a quando non arriva il momento della nascita. Kristin e David si recano in ospedale ma purtroppo li attende una terribile tragedia.

Probabilmente per un errore commesso dal medico durante il parto, il bambino muore prima di venire alla luce. Il dolore è fortissimo e Kristin non riesce in alcun modo ad elaborarlo. Come se non bastasse il marito David non riesce ad essere vicino alla moglie. Al contrario l’abbandona. E Kristin si trova sola, oppressa da una depressione psicologica che va crescendo di giorno in giorno.

Quando Ashley, la sua migliore amica, le comunica di essere in attesa di un bambino, Kristin non solo finge felicità ma rivela di essere anche lei incinta e aspettare un bambino dal suo nuovo fidanzato Jeremy.

Quando per Ashley arriva il giorno del parto, la donna dà alla luce un bambino sano e molto bello. Trascorrono poche settimane e Ashley rimane vittima di un terribile incidente d’auto. Misteriosamente il bambino che era a bordo scompare.

Il finale del film

Naturalmente iniziano le indagini della polizia per stabilire la dinamica dell’incidente e soprattutto la scomparsa del bambino. É il marito di Ashley, Brian, a sospettare che possa essere Kristin la responsabile dell’accaduto. L’uomo ha avuto la netta sensazione che Kristin volesse impossessarsi del loro bambino.

La situazione si aggrava ancora di più quando Kristin scompare. La polizia con l’aiuto di Brian si impegna al massimo per cercare il luogo dove si è nascosta Kristin. Oramai è chiaro che la donna è in preda ad un folle progetto che vuole portare a termine a tutti i costi. E certamente non esiterà ad uccidere.

Tutto per un figlio – il cast completo

Di seguito il cast del film Tutto per un figlio e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori