Melaverde torna con la puntata di domenica 31 maggio 2020. I due conduttori Ellen Hidding e Vincenzo Venuto sono in Val di Sole e nella Conca dell’Alpago nelle Prealpi bellunesi. L’appuntamento è alle 11.55 su Canale 5. Prima va in onda, come sempre, Le storie di Melaverde con una puntata rivisitata sotto un’ottica differente.

Melaverde puntata 31 maggio Leccornie Val di Sole

In Italia il cioccolato preferito è il fondente. Il periodo dell’anno in cui se ne consuma di più è Pasqua. Ogni italiano mangia circa quattro chili di cioccolato all’anno, contro i nove chili degli svizzeri e dei tedeschi.

Invece, i maggiori trasformatori al mondo di cacao sono gli olandesi. Melaverde accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta del cioccolato. In Val di Sole, in Trentino, c’è un’azienda che produce moltissimi tipi di cioccolato, fondente, al latte, bianco. Tutti impreziositi da altri ingredienti golosi, tra cui anche prodotti che nascono sul territorio.

Poi è la volta di un giovane chef che realizza un menù con ricette salate ma con il cacao o il cioccolato tra gli ingredienti. Infine un salto in pasticceria per assistere alla realizzazione di dolci composti non solo con il cioccolato, con materie prime del territorio.