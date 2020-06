Emilie Richards Non è mai troppo tardi La5

La5 propone oggi il film tv dal titolo Emilie Richards: Non è mai troppo tardi. La pellicola è una commedia familiare con atmosfere sentimentali. Ha la durata di un’ora e mezza ed è di produzione tedesca.

Ricordiamo che Emily Richards è una scrittrice americana con all’attivo molti romanzi d’amore ambientati nel mondo contemporaneo. Ma è anche autrice romanzi di genere giallo. Molti dei suoi libri sono stati trasformati in film tv per il piccolo schermo. E sono andati in onda prevalentemente sulla rete tedesca ZDF.

Emilie Richards: Non è mai troppo tardi – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di John Delbridge. Personaggi principali sono Luise Bähr e Simon Böer che interpretano rispettivamente i ruoli di Casey Fallon e John.

Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda dove è ambientata la vicenda raccontata. Le location sono molto suggestive e rappresentano un vero e proprio valore aggiunto.

La produzione è della Polyphon International Film und Fernseh. Il titolo originale è Emilie Richards – Entscheidung des Herzens.

Emilie Richards: Non è mai troppo tardi – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista la giovane Casey che molti anni prima aveva lasciato la fattoria dei suoi genitori, un posto molto suggestivo della Nuova Zelanda, e si era trasferita all’estero. Il motivo è da ricercarsi in due considerazioni.

Innanzitutto Casey, che oramai ha 32 anni, aveva un grande desiderio di fuggire dalla dura vita di campagna. Inoltre i rapporti con la sorella maggiore Megan non erano mai stati cordiali. Megan tendeva sempre ad avere il controllo su tutto ciò che riguardava Casey. Inoltre è una ragazza molto chiusa e di principi estremamente austeri.

Dopo la tragica morte dei genitori, Megan, che non riusciva a gestire la fattoria da sola, ha assunto una persona per aiutarla. Quando Casey riappare all’improvviso dopo più di 8 anni, con il suo carattere estroverso, porta gioia ed ottimismo non solo nella fattoria, ma anche nel villaggio. Megan nel frattempo ha cercato di elaborare la delusione che le aveva dato la sorella andando via.

Il finale del film

Il ritorno di Casey pur essendo accolto favorevolmente dai vicini, è funestato da un evento familiare. Infatti un mega proprietario terriero di nome William è intenzionato ad acquistare il terreno dove sorgono la casa e la fattoria di Megan e Casey. Ma c’è un’altra novità.

Casey non è tornata da sola, è accompagnata da un bambino di 8 anni di nome Tommy. La giovane lo presenta come il figlio di un amico, di cui lei si prende cura. Alla fine verrà alla luce la verità sul bambino di cui nessuno conosce l’identità dei genitori.

Infine Casey dovrà fare i conti anche con l’astio della sorella che le rinfaccia continuamente di essere stata abbandonata dopo la tragica morte dei genitori.

Emilie Richards: Non è mai troppo tardi – il cast completo

Di seguito il cast del film Emilie Richards: Non è mai troppo tardi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori