Ha per titolo Un amore senza fine il film che Canale 5 manda in oggi oggi. La pellicola è di genere sentimentale, una commedia romantica con atmosfere anche drammatiche. La produzione è statunitense ed ha la durata di un’ora e 45 minuti. La distribuzione è della Universal Pictures. Il film è datato 2014.

Un amore senza fine – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Shana Feste. I protagonisti principali sono Alex Pettyfer e Gabriella Wilde nei ruoli dei due giovani Jade Butterfield e David Elliot. I ragazzi appartengono a due categorie sociali differenti.

Le riprese si sono svolte a Fayette Countyì in Georgia, e al giardino botanico di Atlanta. Il titolo originale è Endless love.

Un amore senza fine – trama del film in onda su Canale 5

La pellicola racconta la storia di due giovani ragazzi: Jade e David.Lei è figlia di un notissimo medico, appartiene all’alta borghesia ed è destinata a diventare una cardiologa seguendo le orme del padre. Ha perso il fratello in seguito ad un incidente ed ha cercato di elaborare il dolore dedicandosi agli studi.

Lui è un ragazzo del popolo, bello affascinante con un futuro da meccanico. Ed è segretamente innamorato di Jade fin dal secondo anno del liceo. Quando Jade organizza una festa con gli amici di scuola, invita anche David.

Scatta tra i due un amore senza fine, impossibile da dimenticare. Per amore di Jade, David cerca di farsi apprezzare dal padre di Jade, Hugh. Il medico, però, si dimostra contrario al legame di sua figlia con un semplice meccanico e non vuole che rinunci al futuro da cardiologa al quale la aveva destinata fin da quando aveva perso il figlio.

Allora Hugh inizia ad indagare su David e scopre che ha precedenti penali.Il ragazzo, nel tentativo di difendere la madre, aveva colpito l’amante con un pugno.

Il finale del film

Jade scopre questa notizia da suo padre. Si arrabbia con David e gli dice di aver perso fiducia in lui. Decide di lasciarlo e di partire per conseguire la laurea in medicina. David nel frattempo cerca di dimenticarla. Ma non vi riesce.

Quando Jade torna, dopo alcuni anni, David viene a sapere che ha un altro fidanzato. Ma non si mostra preoccupato. Va ad incontrare la donna dei suoi sogni e i due riscoprono tutto l’amore di un tempo. Ma Hugh non ha cambiato opinione. Allora i due innamorati organizzano la fuga. Mentre stanno cercando di scappare, accade un evento drammatico destinato a cambiare il destino di tutti.

Un amore senza fine – il cast completo

Di seguito il cast del film Un amore senza fine e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Alex Pettyfer : David Elliot

: David Elliot Gabriella Wilde : Jade Butterfield

: Jade Butterfield Bruce Greenwood ( Il cane pompiere ): Hugh Butterfield

( ): Hugh Butterfield Joely Richardson : Anne Butterfield

: Anne Butterfield Rhys Wakefield : Keith Butterfield

: Keith Butterfield Robert Patrick : Harry Elliot

: Harry Elliot Dayo Okeniyi : Mace

: Mace Emma Rigby : Jenny

: Jenny Andrew Masset : Joe

: Joe Stephanie Northrup : Dawn

: Dawn Anna Enger : Sabine

: Sabine Sharon Conley: Dott.ssa Nesbitt

I doppiatori italiani