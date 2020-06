Ra4 manda in onda, questa sera il film dal titolo Insidious 4: L’ultima chiave. Si tratta di una pellicola,di genere thriller e horror con atmosfere drammatiche. La durata è di un’ora e quaranta minuti. La produzione è realizzata da Canada e Stati Uniti ed è datata 2018.

Si tratta del quarto capitolo della saga iniziata nel 2010 con Insidious e proseguita nel 2013 con Oltre i confini del male – Insidious 2 e Insidious 3 – L’inizio che fu realizzato nel 2015. Cronologicamente, rappresenta il secondo capitolo della serie, precedente agli avvenimenti dei primi due film.

Insidious 4: L’ultima chiave – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Adam Robitel. I protagonisti sono Lin Shaye e Kirk Acevedo che interpretano rispettivamente Elise Reiner e Ted Garza.

Le riprese si sono svolte prevalentemente nel New Mexico dove viene raccontata l’infanzia della medium protagonista della saga. In particolare la città interessata è Five Keys.

Il titolo originale è Insidious: Chapter 4. La produzione è della Blumhouse Productions in collaborazione con la Columbia Pictures e la Entertainment One

Insidious 4: L’ultima chiave – trama del film in onda su Rai 4

Protagonista della vicenda raccontata è Lin Shaye che torna ad interpretare la dottoressa Elise Rainier, parapsicologa con la capacità di dialogare con i morti.

Il quarto capitolo di Insidious, sottotitolo L’ultima chiave, si sofferma sull’infanzia della medium trascorsa nel New Mexico. I telespettatori conosceranno la sua sofferenza determinata soprattutto dalla presenza di un uomo cattivo.

Inizalmente siamo nel 1953 ed Elisa vive a Five Keys, nel New Mexico, con la famiglia. Una sera nella sua casa si verifica uno sbalzo di corrente dovuto all’esecuzione di un condannato a morte. Elisa riesce a dare alla madre tutte le informazioni sull’uomo.

Nella casa continuano a verificarsi fenomeni strani. Ma Elise ha scoperto di parlare con i morti. E, nel 2010 la ritroviamo in California dove lavora come investigatrice paranormale con i suoi colleghi Specs e Tucker. Un uomo di nome Ted Garza chiede il suo aiuto perchè nella sua casa si stanno verificando strani fenomeni. Elise comprende che si tratta della sua casa d’infanzia e parte per aiutarlo.

Il finale del film

Quando arriva nell’appartamento in cui ha vissuto, Elise viene aggredita da un demone che la proietta in un mondo sospeso, l’Altrove. Si tratta di una sorta di carcere in cui il demone tiene prigioniere le persone che ruba dal mondo.

A questo punto intervengono altri personaggi, tra cui il fratello di Elise, Christian ed uno spirito, Anne.

Il demone attacca Elise e tenta di possederla. Le viene in soccorso lo spirito di sua madre Audrey.

Solo alla fine, Elise, dopo aver sconfitto le sue paure, riuscirà a riconquistare la serenità per poter aiutare le persone in difficoltà, grazie alla sua capacità.

Insidious 4: L’ultima chiave – il cast completo

Di seguito il cast del film Insidious 4: L’ultima chiave in onda su Rai 4 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori