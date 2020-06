Stasera in tv 22 giugno 2020. Proseguono le repliche dei tv-movie Il Giovane Montalbano su Rai 1. Quarta Repubblica va in onda con il consueto appuntamento del lunedì su Rete 4. Infine, due film del regista Carlo Vanzina sono previsti su Rai 2 e NOVE.

Stasera in tv 22 giugno 2020 – programmi Rai

La replica del Tv movie Ferito a Morte della serie Il giovane Montalbano va in onda su Rai 1 alle 21.15. Un delitto sconvolge Vigata: Cascio, un noto usuraio, è stato ucciso. E anche il giovane commesso di un supermarket viene trovato morto. Inoltre, un caso di presunta infedeltà spinge un uomo, il signor Briguccio, a sparare al suo vicino. Nel frattempo il padre di Montalbano cerca di riavvicinarsi al figlio, con cui ha un rapporto burrascoso, chiedendo l’aiuto di Livia.

Su Rai 2 è trasmesso alle 21.20 il film Un matrimonio da favola, del regista Carlo Vanzina. Sono passati vent’anni dall’ultima volta che Daniele (Ricky Memphys) ha visto i suoi amici del liceo. In virtù del legame che li univa decide di invitarli al suo matrimonio in Svizzera. Ma Daniele è l’unico ad essersi realizzato davvero. Rivederlo spinge così i suoi quattro amici a volere di più dalle loro vite, e dalle loro professioni.

Su Rai 3 alle 21.20 è in onda il film, diretto da Robert Zemeckis, Le verità nascoste. Norman Spencer (Harrison Ford) è un professore universitario con una carriera notevole e un matrimonio assolutamente perfetto. Almeno finché sua moglie Claire (Michelle Pfeiffer) comincia ad avere inquietanti visioni. Sono realmente un fenomeno inspiegabile, oppure sono frutto dell’insoddisfazione della donna, che Norman ha di recente tradito?

Stasera in tv 22 giugno 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 è in onda alle 21.25 la nuova puntata del talk del lunedì Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro tratta argomenti di attualità, politica ed economia nazionale insieme con numerosi ospiti, alcuni presenti in studio, altri in collegamento.

Robin Hood, la versione del film girata nel 2010, è in onda su Canale 5 alle 21.21. Il mitico arciere inglese, interpretato da Russel Crowe, è stato negli anni protagonista di numerose pellicole a lui dedicate e basate sulla leggenda secondo la quale si oppose con pochi fedeli uomini al regno dell’usurpatore Re Giovanni.

Infine su Italia 1 è trasmesso alle 21.30 il film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo: Fuga da Reuma Park. Nel film i tre, ormai invecchiati, vivono nel Reuma Park, una casa di ricovero costruita in un vecchio luna park. Le attrazioni del parco sono ancora tutte funzionanti e a disposizione degli ospiti. Ma i tre, insoddisfatti, decidono di fuggire. Il film celebra il 25° anniversario del sodalizio artistico, e contiene molti degli sketch storici del trio, adattati alla trama del film.

I programmi La7, TV8 e Nove

Fuga da Alcatraz è il titolo del film in onda alle 21.15 su La7. Il prigioniero Frank Morris arriva nel celebre carcere di Alcatraz dopo essere fuggito più volte da altri istituti penitenziari negli USA. Grazie ad un piano studiato per tre anni, diventa il primo uomo a riuscire nell’impresa di evadere da Alcatraz, sparendo senza lasciare traccia.

Prosegue su TV8 alle 21.30 la saga di Karate Kid, con il secondo film intitolato La storia continua. Il maestro Miyagi torna dopo quarant’anni di lontananza in Giappone, nel suo paese natio, per omaggiare il padre scomparso. Daniel, il suo allievo, non si lascia sfuggire l’occasione e parte con lui per proseguire il suo addestramento.

Alle 21.25 su NOVE è trasmesso il film Sapore di mare, di Carlo Vanzina. Si tratta di una delle commedie storiche del regista, girata nel 1983, che racconta le storie di diversi ragazzi in vacanza a Forte dei Marmi, nell’estate del 1964. Recitano nel film Christian de Sica, Jerry Calà, Virna Lisi.

I film in onda su Sky Cinema

Sky cinema canale 303 propone alle 21.15 il celebre gangster-movie Scarface. Al Pacino recita nel ruolo di Tony Montana, rifugiato cubano che scala i vertici della criminalità organizzata statunitense diventando in breve tempo il re indiscusso del narcotraffico.

Infine su Sky Cinema, canale 305, è in onda alle 21.00 Attacco al potere 3. Per la terza volta Gerard Butler interpreta l’agente Mike Banning in un action con Morgan Freeman e Nick Nolte. Per scagionarsi dall’accusa di aver ucciso il Presidente degli Stati Uniti, Mike ha bisogno dell’aiuto di un alleato speciale e influente. Solo rintracciandolo potrà salvare la propria vita e il proprio onore.