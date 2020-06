Canale 5 propone nel daytime pomeridiano di oggi il film tv dal titolo La cantina Wader: L’eredità. La pellicola è di genere drammatico, è datata 2018, ed arriva per la prima volta sul piccolo schermo italiano.

La produzione è tedesca. La durata è di un’ora e 28 minuti.

La cantina Wader: L’eredità – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Tomy Wigand. Protagonista della storia raccontata è Anne Wader interpretata da Henriette Richter-Röhl. L’attrice è conosciuta dai telespettatori italiani per essere stata la prima a protagonista femminile della soap opera Tempesta d’amore attualmente in onda su Rete 4. Inoltre è protagonista di molti film tv in particolare di quelli appartenenti al ciclo Katie Fforde e Rosamunde Pilcher.

Protagonista maschile è Mattias Wader, il fratello di Anne, interpretato da Maximilian von Pufendorf.

Le riprese si sono svolte tutti in Germania dove è ambientata la vicenda raccontata. La produzione è della ARD Degeto Film in collaborazione con U5 Filmproduktion GmbH.

Il titolo originale è Weingut Wader – Die Erbschaft.

La cantina Wader: L’eredità – trama del film in onda su Canale 5

Protagonista della vicenda raccontata è Anne Wader, una giovane donna appassionata di vitigni. Il suo sogno è di seguire le orme del padre Albert che ha un’azienda ed è un ottimo viticoltore. Anne è davvero innamorata del suo lavoro. E il padre aveva espresso il desiderio di lasciare soltanto a lei l’azienda perché ne aveva compreso l’amore e la passione per la produzione del vino.

Il patriarca della famiglia però muore inaspettatamente. E quando viene aperto il testamento. La situazione dell’eredità presenta qualche inconveniente davvero inaspettato. Infatti nel documento è stata omessa una firma. Questo significa che Anne non è più l’unica proprietaria dell’azienda. Deve dividere la Cantina di famiglia con il fratello Matthias e con la madre Kate. Ma sia la madre che il fratello non sono intenzionati a rimanere. E annunciano di voler vendere le loro quote al migliore offerente.

La situazione per Anne diventa complicata. Ma c’è anche un altro problema non indifferente da risolvere. Anne è madre single di un ragazzo adolescente, Tori, che ha una grave malattia agli occhi. Il fine è di sottoporlo ad una delicata operazione che però e anche molto costosa.

Il finale del film

Anne si trova così ad un bivio: deve decidere se dare la precedenza al suo amore per l’azienda di famiglia, oppure se privilegiare la salute del figlio. Vi si aggiunga che il fratello di Albert, Bruno, vorrebbe addirittura demolire la casa di famiglia e i vigneti.

In questa situazione il destino dell’azienda di famiglia è nelle mani di Keith Wader. L’anziana signora deve adesso cercare di riconciliare i figli. Ma potrà farlo soltanto portando alla luce vecchi segreti di famiglia mai rivelati. In particolare verrà alla luce perché Bruno è un suo nemico spietato che vuole la sua rovina e quella dell’azienda.

La cantina Wader: L’eredità – il cast completo

Di seguito il cast del film La cantina Wader: L’eredità e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori