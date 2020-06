Ascolti Tv domenica 21 giugno 2020. Si conclude Live – Non è la D’Urso al 13.1% di share.Continuano le repliche di Non dirlo al mio capo. Il Best di Non è L’Arena al 4.8%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 21 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Non Dirlo al mio Capo: 2.607.000 telespettatori con 13% di share.

Su Rai 2 Hawaii Five-O 1.334.000 persone con 6.1%

Su Rai 3 Il film Oltre la notte: 1.122.000 telespettatori con 5.2%.

Su Canale 5 Live- Non è la D’Urso si conclude con 2.018.000 spettatori e 13.1%

Su Rete 4 Il film Il miglio verde: 1.032.000 telespettatori con 6.6%.

Su Italia 1 Il film Una notte da leoni 3: 1.186.000 telespettatori con 5.7%.

Su La 7 Non è l’Arena – Best ha registrato 836.000 telespettatori, share 4,77%.

Su TV8 Gomorra – La serie: 421.000 telespettatori con 2%.

Su NOVE Little Big Italy: 540.000 telespettatori con 2,4%.

Ascolti Tv domenica 21 giugno 2020, la fascia preserale Novantesimo minuto sotto il 3% Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sei: 2.397.000 con 18.9%. L’Eredità 3.335.000 con 21.5% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 414.000 spettatori con 2.9% Su Rai 3 Blob: 739.000 spettatori con 4% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.303.000 con 10.7%. Avanti un Altro! 2.430.000 con 16.3% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 311.000 telespettatori con 1.8%. Ascolti Tv domenica 21 giugno 2020, l’access prime time Che ci faccio qui al 4.2% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.675.000 spettatori con 22.1% Su Rai 3 Che ci Faccio Qui: 857.000 spettatori con 4.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.907.000 spettatori con 14.1% Su Rete 4 Stasera Italia: 844.000 con 4.2% e 936.000 con 4.2% Su Italia 1 CSI ha totalizzato 871.000 persone con 4.4% Su TV8 4 Ristoranti: 448.000 spettatori con 2.2% Su NOVE Little Big Italy: 262.000 con 1.3%

Ascolti Tv domenica 21, daytime mattutino

Bene le repliche di Melaverde con Edoardo Raspelli

Su Rai 1 S. Messa: 1.754.000 con 22.4%. Angelus 2.238.000 con 22%

Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 580.000 con 5%.

Su Rai 3 TgR RegionEuropa ha registrato 316.000 con 3.7%

Su Canale 5 Melaverde ha siglato 1.670.000 con 14.8%

Su Rete 4 Colombo ha ottenuto 371.000 con 2.6%.

Su Italia 1 The 100 ha registrato 178.000 con 1.9%.

Ascolti Tv domenica 21, day time pomeridiano

La replica di Da noi…a ruota libera oltre il 16%.

Su Rai 1 Domenica In: 2.493.000 con 18.5% e 2.295.000 con 20%.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso: 755.000 con 5.6%. Shakespeare & Hathaway: 503.000 con 4.4%

Su Rai 3 1/2 h in più 976.000 con 7.9%

Su Canale 5 Una Vita 1.609.000 con 11.7%

Su Rete 4 La miniserie Anni ’50: 422.000 con 3.6%

Su Italia 1 Magnum P.I. ha registrato 390.000 con 3.6%

Su La 7 The Queen ha siglato 229.000 con 2%. Startup Economy 105.000 con 0.8%

Ascolti Tv domenica 21, seconda serata

La domenica sportiva al 5.3%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 415.000 con 4.4%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 568.000 con 5.3%

Su Rai 3 Tg3 Mondo: 427.000 spettatori con 2.7%

Su Canale 5 TG5 Notte: 437.000 spettatori con 11.5%