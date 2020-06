Prigioniero nel buio film Iris

Ha per titolo Prigioniero del buio il film trasmesso oggi da Iris, canale 22 del digitale terrestre. La pellicola ha atmosfere thriller e drammatiche ed ha la durata di un’ora e trenta minuti. La produzione è canadese ed è datata 2020. Per la delicatezza degli argomenti affrontati, la visione è consigliata ad un pubblico adulto.

Prigioniero nel buio – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è di Andrew C. Erin. Nel cast, ad interpretare i personaggi principali ci sono gli attori Emma Caulfield e Michael Hogan nei ruoli di Victoria Peyton e Michael Peyton.

Le riprese si sono svolte a Langley, città della Columbia Britannica, in Canada, situata nel distretto regionale di Metro Vancouver. La produzione è della Johnson Production Group. Le musiche sono state scritte da Kevin Blumenfeld. Il titolo originale è Confined.

Prigioniero nel buio – trama del film in onda su Iris

Victoria e Michael Peyton sono i personaggi principali del film di Iris. Il due sono sposati, ma vengono da una difficile situazione. Victoria ha perso il lavoro e sta scivolando in uno stato di grave depressione. Per cercare di allontanarla dal suo passato e tentare di darle una nuova possibilità di vita personale e professionale, Michael la convince ad allontanarsi dalla grande città. Scelgono così di trasferirsi a Langley dove trovano un appartamento abbastanza tranquillo in un condomino di poche persone.

Inizialmente sembra che Victoria stia meglio ed inizi a metabolizzare il passato. I due conoscono anche il loro vicino di casa il signor Fritz Wolfram che, all’apparenza sembra una persona perbene.

Un giorno, però, accade un evento strano che si ripete nei giorni successivi. Victoria inizia a sentire dei rumori sospetti che le sembrano provenire dalla cantina del vicino di casa.

Il finale del film

Comincia a porre attenzione a quanto sta accadendo. E si convince che Fritz Wolfram sta nascondendo qualcuno. Sa benissimo che la polizia non può intervenire. E ne parla con il marito. Michael, però, non le crede. Teme, al contrario che il suo esaurimento nervoso stia prendendo di nuovo il sopravvento sulla salute mentale della moglie.Ma Victoria è convinta di quanto ha visto. Ed è decisa a salvare la persona tenuta prigioniera nello scantinato.

Cerca aiuto altrove e porta alla luce un segreto inaspettato e sconvolgente mettendo in pericolo la sua stessa vita.

Prigioniero nel buio – il cast completo

Di seguito il cast del film Prigioniero nel buio e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori