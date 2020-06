Da oggi lunedì 22 giugno, fino a mercoledì 24 giugno in campo la 27esima giornata di Serie A su Sky. Sono 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su NOW TV. Per tutti i match è attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.

Serie A 27esima giornata di Campionato su Sky, il ritorno in campo

Fino al 2 agosto, una programmazione su Sky con rubriche e studi di approfondimento sempre in diretta.

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 23.45 alle 00.45 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Serie A, torna la rubrica dell’estate di Sky Sport Calciomercato – L’Originale. Questa volta è in versione speciale dedicata alla Serie A.

Sky Calcio sport raddoppia. Il programma di Fabio Caressa torna nella sua forma tradizionale dopo la versione a distanza durante il lockdown. Ma nelle notti estive della Serie A raddoppia gli appuntamenti: sabato e domenica dalle 23.45 all’una di notte su Sky Sport Serie A.

Doppio appuntamento anche con Sky calcio live – estate condotto Marco Cattaneo, in versione rinnovata e speciale. Si comincia il sabato alle 16 su Sky Sport Serie A con il pre partita della sfida delle 17.15 fino al post partita della sfida delle 19.30. La domenica Sky Calcio Live è di nuovo on air, dalle 16 e anche su Sky Sport 24, per il pre e poi il post delle gare delle 17.15 (Dazn) e delle 19.30.

Anche Sky Sport 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ha un palinsesto dedicato al ritorno in campo della Serie A.

Si continua alle 13.00 con Il calcio è servito, insieme a Cristiana Buonamano per le notizie di giornata e l’avvicinamento alle partite della sera attraverso le voci degli inviati, collegati dalle sedi di allenamento.

Dalle 18.30 alle 19.30, Leo Di Bello conduce Campo aperto Serie A (anche su Sky Sport Serie A) per introdurre la prima partita della giornata (quella delle 19.30) e analizzare i temi del campionato. Il programma torna alle 21.30 per i commenti del post match.

Il sabato e la domenica, le notizie e gli approfondimenti passano da “Sky Sport 24 Super Weekend”, dalle 13 alle 16, con Mario Giunta, per introdurre la giornata di Serie A e tutti i gli altri eventi della grande estate di sport su Sky.

La programmazione della 27esima giornata di Serie A sui canali Sky

Lunedì 22 giugno 2020

ore 19.30

Lecce-Milan Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Nando Orsi; bordocampo Peppe Di Stefano; Diretta Gol Antonio Nucera

Fiorentina-Brescia Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Geri De Rosa; commento Luca Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol Daniele Barone

ore 21.45

Bologna-Juventus Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251, Sky Sport 254 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Giovanni Guardalà e Marco Nosotti

Martedì 23 giugno

ore 19.30

Spal-Cagliari Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Marina Presello

ore 21.45

Torino-Udinese Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Paolo Aghemo

Mercoledì 24 giugno

ore 21.45

Atalanta-Lazio Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni; Diretta Gol Riccardo Gentile

Roma-Sampadoria Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre);anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante; Diretta Gol Davide Polizzi

Programmazione DAZN

Martedì 23 giugno

ore 19.30

Verona-Napoli DAZN1 (canale 209)

ore 21.45

Genoa-Parma DAZN1 (canale 209)

Mercoledì 24 giugno

ore 19.30