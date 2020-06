Dove rimane il cuore è il film proposto oggi da Tv8. La pellicola è una commedia sentimentale e romantica con ingredienti drammatici.

La durata è di un’ora e 26 minuti, la produzione è statunitense ed è datata 2014.

Dove rimane il cuore film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gary Yates. Personaggio principale è Amy Peterson interpretata da Meghan Markle, attuale Duchessa del Sussex. Altro personaggio importante è Hank Lyons a cui dà il volto l’attore Christopher Jacot.

Le riprese si sono svolte a Vancouver nella Columbia Britannica in Canada. La produzione è della Hallmark Channel che ha mandato in onda per la prima volta il film tv. Inoltre hanno collaborato la Bauman Productions e la Oh Say Films.

Il titolo originale è When Sparks Fly.

Dove rimane il cuore – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la giovane giornalista Amy Peterson che è scontenta della propria vita. Sperava di potersi realizzare al meglio. Attualmente la Peterson lavora al Chicago Post. Le viene commissionato un singolare articolo che deve avere come tema la giornata del 4 luglio, il giorno dell’Indipendenza.

Il suo caporedattore le ha dato pochissimi giorni di preavviso. Il luogo dove deve realizzare l’articolo è proprio la città dove è cresciuta. Qui infatti lavorano i suoi genitori, MacKechnie e Samuda, che hanno un’impresa di fuochi d’artificio. Ed è proprio l’importanza dei fuochi d’artificio nella giornata del 4 luglio su cui deve essere basato l’articolo di Amy Peterson.

Appena arrivata in città va a farle visita la sua ex migliore amica Sammie che chiede subito ad Amy di aiutarla nella preparazione del suo matrimonio che si svolge proprio il 4 luglio. Da questo momento in poi è difficile per Amy concentrarsi sulla stesura dell’articolo, anche perché nel frattempo è venuta a sapere che Sammie le sta proponendo di incontrare il suo vecchio fidanzato Hank.

Il finale del film

È nella parte finale del film che Amy si rende conto che i suoi vecchi sentimenti per Hank cominciano a ritornare prepotentemente a galla. Amy però non riesce a capire se Hank prova la sua stessa sensazione. È certa che la frenetica vita di Chicago non la soddisfa più. Tornando in un luogo così sereno e tranquillo ha scoperto una nuova dimensione di vita. E non è più così sicura di volere una carriera in ascesa accanto ad uno dei più brillanti uomini d’affari della città.

Dove rimane il cuore – il cast completo

Di seguito il cast del film Dove rimane il cuore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori