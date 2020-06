Giallo propone questa sera Alice Nevers 12 con nuovi episodi. I primi che vanno in onda nella puntata odierna, hanno rispettivamente come titoli I sotterranei del palazzo e Do Ut Des.

L’appuntamento è sul canale 38 del digitale terrestre in prima serata alle ore 21:15.

Alice Nevers 12 – trama generale

Alice Nevers è una serie francese che ha come protagonista una poliziotta interpretata da Marine Delterme. Il luogo dove si trova il prestigioso commissariato di Parigi è a Quai des Orfevrés. Accanto a lei c’è il fidato braccio destro Frédéric Marquand interpretato da Jean Michel Tinivelli, attore francese di origini italiane ma nato a Strasburgo.

Le riprese si sono svolte tutte a Parigi e nei vari arrondissement della capitale francese. La dodicesima stagione è composta da 10 episodi. Ecco la trama dei primi due.

Alice Nevers 12 – trama episodio I sotterranei del palazzo

L’episodio è andato in onda in Francia su TF1 ed ha conquistato 6.600.000 telespettatori con una share del 25,9%. Attori di puntata sono Jean Dell nel ruolo di Édouard Lemonier e Guillaume Clémencin che interpreta Alexandre Morteau. La durata del singolo episodio è di 54 minuti.

In questo tv-movie la protagonista Alice Nevers rischia molto. Infatti è accusata di aiutare il padre di suo figlio, Mathieu, a fuggire con i diamanti rubati. La poliziotta rischia la prigione. Dietro le sbarre riesce ad incontrarsi con il fedele Marquand che sarà il testimone principale della sua difesa. Ma il Pubblico Ministero sfrutta la vicinanza di Marquand alla Nevers per impedire la sua testimonianza a favore della giudice.

Intanto un cadavere viene ritrovato negli scantinati del palazzo di giustizia. Uno dei collaboratori di Alice Nevers, Victor, è sospettato di omicidio. Marquand però non si arrende e addirittura attraverserà tutti i sotterranei di Parigi per scoprire la verità e portare alla luce l’assassino.

Trama episodio Do Ut Des

L’episodio ha per titolo Donnant Donnant che è stato tradotto come Do Ut Des. Quando è andato in onda in Francia ha ottenuto 5.900.000 telespettatori con il 27,2% di share. Protagonisti di puntata sono Agnès Blanchot nel ruolo Muriel Aubry e Sébastien Courivaud che interpreta Michel Aubry.

Il tv-movie ha come protagonisti il giudice Nevers e il comandante Marquand. Sono stati chiamati ad indagare sull’omicidio di Michel Aubry, un insegnante di pianoforte che è stato investito dalla sua stessa auto nel cuore della notte e nel mezzo del bosco. Tutto questo accadeva mentre la moglie di Aubry era al letto con l’amante. La Nevers, quando interroga la signora Aubry, scopre che il matrimonio con il marito non andava bene già da 15 anni. Ed è proprio in questo contesto che i due iniziano ad indagare.

Mai come in questo episodio la professione si mescola con l’amore. Infatti Alice e Marquand sono finalmente liberi di amarsi. Ma la giudice è convinta che il suo assistente le nasconda ancora un segreto.

Alice Nevers 12 – il cast completo

Di seguito il cast del film Alice Nevers 12 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Marine Delterme ( Alice Nevers 11 ): Alice Nevers

( ): Alice Nevers Jean-Michel Tinivelli : Frédéric Marquand

: Frédéric Marquand Gary Mihaileanu : Djibril Kadiri

: Djibril Kadiri Ahmed Sylla : Noah Diacouné

: Noah Diacouné Noam Morgensztern : Max Cohen

: Max Cohen Grégori Baquet : Ludovic

: Ludovic Arnaud Binard : Sylvain Romance

: Sylvain Romance Alexandre Brasseur : Guérand

: Guérand Richaud Valls : Forette

: Forette Karina Testa : Léa Delcourt

: Léa Delcourt Guillaume Carcaud : Victor Lemonnier

: Victor Lemonnier Jean Dell : Édouard Lemonnier

: Édouard Lemonnier Loïc Legendre: Jérôme Ravalec

I doppiatori italiani