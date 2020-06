Il film proposto oggi da Tv8 ha per titolo Prigioniera della casa. La pellicola è in prima visione televisiva italiana.

È di genere thriller, con atmosfere drammatiche e con una introspezione nei labirinti della mente umana. La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense ed è datata 2019. La versione originale invece dura due ore. In Italia, per esigenze di palinsesto, il film è stato rielaborato.

Prigioniera della casa – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Daniel Lusko. Nel ruolo dei personaggi principali, Riley e Monica ci sono le attrici Kristen Vaganos e Libby Munro. Altra figura femminile importante è Beth a cui dà il volto Micavrie Amaia.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata.

La produzione è della Asylum Film. Le musiche sono scritte ed eseguite da Chris Ridenhour, Heidi Smith e Christine Chrome. Il brano portante ha per titolo Leaves.

Il titolo originale è Mommy Would Never Hurt You.

La vicenda raccontata è ispirata ad una storia realmente accaduta. Ma è stata sceneggiata per esigenze cinematografiche e televisive. Una curiosità: Tra le scene più adrenaliniche c’è quella finale del film. Le due sorelle si svegliano improvvisamente su una macchina che è stata lanciata a grandissima velocità.

Prigioniera della casa – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Riley, una giovane donna che ha una sorella, Beth, ritenuta gravemente malata. Non essendo possibile per la ragazzina avere una vita normale, è costretta a stare costantemente rinchiusa in casa ed assistita dalla madre Monica.

Riley da tempo non ha buoni rapporti con la genitrice. Evidentemente il dissidio tra la madre e la figlia è stato anche accentuato, e forse costruito ad arte, come sarà chiaro nella parte conclusiva del film.

Quando Riley decide di ricomporre il rapporto con la madre e la sorella, inizia a frequentarle con più continuità. Si rende così conto, giorno dopo giorno, che la sorellina minore Beth non è così malata come la mamma vuole fare apparire.

Inizialmente Riley tiene per sé questa considerazione. E comincia ad osservare più da vicino quanto accade. Si sofferma soprattutto sulla salute mentale e fisica della sorella che non sembra gravemente compromessa.

Il finale del film

Quando Monica comprende le intenzioni della figlia Riley, inizia ad assumere comportamenti molto singolari. Innanzitutto comincia ad essere autoritaria e a costringere Riley a non occuparsi della salute di Beth.

In effetti Monica è ossessionata dalla paura di perdere le figlie. Ed è convinta che soltanto con un atteggiamento repressivo ed autoritario riuscirà a tenere le figlie con sé.

Tutto questo nasconde un segreto che verrà svelato soltanto alla fine della storia.

Prigioniera della casa – il cast completo

Di seguito il cast del film Prigioniera della casa e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori