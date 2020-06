Ascolti Tv domenica 28 giugno 2020. Repliche ancora in prime time. Rai 1 vince di misura con Non dirlo al mio capo. Canale 5 manda in onda l’usato sicuro di Rosy Abate. Ecco quanto ha decretato l’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv domenica 28 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Messa da Requiem: 2.387.000 con 12.3%. Non Dirlo al mio Capo: 1.605.000 con 10.8%

Su Rai 2 F.B.I ha siglato 817.000 spettatori con 4.6%

Su Rai 3 Il film Le Fidéle ha registrato 912.000 persone con 4.9%.

Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie: 1.640.000 spettatori con 9.1%

Su Rete 4 Freedom – Oltre il Confine: 782.000 telespettatori con 4.4%

Su Italia 1 Il film Sapore di te: 1.265.000 con 6.8%.

Su La 7 Chernobyl – La Serie: 530.000 spettatori con 3.5%

Su TV8 Gomorra – La Serie: 405.000 telespettatori con 2,1%.

Su NOVE Restaurant Swap ha registrato 367.000 con 1,9%

Ascolti Tv domenica 28 giugno 2020, la fascia preserale L’Eredità chiude al 21.1%. Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sei: 1.926.000 con 16.1%. L’Eredità 2.955.000 con 21.1% Su Rai 2 90° Minuto 380.000 con 2.9% Su Rai 3 Blob segna 726.000 spettatori con 4.4% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.058.000 con 9.1%. Avanti un Altro! 1.984.000 con 14.5% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 263.000 con 1.7%. Su La 7 Uozzap ha registrato 97.000 con 0.7%. Ascolti Tv domenica 28 giugno 2020, l’access prime time Ultima puntata di Che ci faccio qui al 4.2% Su Rai 1 In onda il concerto da Bergamo Su Rai 2 Novantesimo Minuto Sera: 1.155.000 spettatori con 5.8% Su Rai 3 Che ci Faccio Qui: 771.000 persone con 4.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.681.000 spettatori con 14.3%. Su Rete 4 Stasera Italia: 748.000 con 4.2% e 1.071.000 con 5.6% Su Italia 1 CSI ha totalizzato 897.000 persone con 4.8% Su TV8 4 Ristoranti: 318.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE: Little Big Italy: 257.000 con 1.4%

Ascolti Tv domenica 28, daytime mattutino

Ottimi ascolti per la Melaverde di Edoardo Raspelli

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia: 1.457.000 con 24.3%

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 542.000 telespettatori con 4.6%.

Su Rai 3 Il posto giusto 299.000 con 2.1%

Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 1.704.000 persone con 15.03%.

Su Rete 4 Colombo ha ottenuto 374.000 con 2.7%. ha ottenuto 374.000 con 2.7%.

Su Italia 1 The 100 ha siglato 146.000 telespettatori con 1.6%.

Su La 7 L’ingrediente perfetto 74.000 con 0,9%. Le parole della salute 54.000 con 0.5%.

Ascolti Tv domenica 28, day time pomeridiano

Chiude con un boom di ascolti Domenica in

Su Rai 1 Domenica In: 3.013.000 con 22.3% e 2.682.000 con 23%.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso: 726.000 telespettatori con 5.3%.

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.026.000 spettatori con 8.1%

Su Canale 5 L’arca di Noè 1.991.000 con 13.6%

Su Rete 4 La miniserie Anni ’50: 550.000 con 2.8%

Su Italia 1 La vita secondo Jim: 301.000 con 2.8%.

Ascolti Tv domenica 28, seconda serata

Testa a testa tra la Domenica sportiva e Pressing Serie A

Su Rai 1 Speciale Tg1 – Ustica: 374.000 telespettatori con 6.5%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 509.000 con 6.1%

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 351.000 con 3.2%

Su Rete 4 Due nel Mirino: 134.000 spettatori con 2.4%