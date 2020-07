Iris propone oggi il film dal titolo The Deadly Game: Gioco Pericoloso. La pellicola è fruibile al canale 22 del digitale terrestre. Il genere è thriller, la durata è di un’ora e 24 minuti e la produzione, datata 2013, è realizzata in Gran Bretagna.

The Deadly Game: Gioco Pericoloso – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di George Isaac che ha contribuito anche alla scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Protagonisti principali sono Toby Stephens nel ruolo di Riley, un ladro professionista, e Jonathon Parker interpretato da Rufus Sewell.

Le riprese si sono svolte a Londra e sono durate sette settimane. La produzione è realizzata da George Isaac e Pierre Mascolo. Il titolo originale è All Things To All Men.

The Deadly Game: Gioco Pericoloso – trama del film in onda su Iris

Siamo a Londra. Nella capitale inglese, Riley, un ladro professionista di grande rilevanza nell’ambiente internazionale, viene contattato da un gruppo di personaggi molto noti. Il fine è di dargli l’incarico di mettere a segno un colpo molto importante mai provato in precedenza.

È stato Jonathon Parker, un poliziotto corrotto a reclutare Riley, un ladro che vuole finalmente intrappolare. Riley accetta senza alcun entusiasmo di eseguire un furto con scasso per il figlio del boss della mafia locale Joseph Corso. Quest’ultimo ignora di essere manipolato da Parker.

Per effettuare il furto con scasso c’è bisogno di individuare i codici di accesso. Riley si oppone all’ipotesi di torturare uno degli impiegati per ottenere i codici. Parker però riesce a recuperarli dal sistema di sicurezza di Scotland Yard.

Durante il furto con scasso viene trovato molto più denaro del previsto. Inoltre in seguito qualcuno attenta alla vita di Riley e tenta di fuggire con tutto il bottino. Riley così si trova imprigionato tra Parker e Joseph Corso. Comprende molto presto di essere stato coinvolto in un vero e proprio gioco pericolosissimo che mette addirittura a repentaglio la sua vita.

Il finale del film

Il finale del film è drammatico. In un incontro Parker uccide Corso. E Dixon, un altro socio di Parker, arriva proprio mentre quest’ultimo sta per uccidere Riley e impossessarsi dei soldi. Disgustato da quanto sta vedendo, Dixon uccide Parker e lascia scappare Riley.

Naturalmente tutto questo deve essere tenuto segreto perché altrimenti ne risulterebbe un disastro per le forze di polizia. È proprio nel finale del film che riusciremo a capire come ogni evento viene messo a tacere.

The Deadly Game: Gioco Pericoloso – il cast completo

Di seguito il cast del film The Deadly Game: Gioco Pericoloso e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori