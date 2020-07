Ascolti Tv venerdì 3 luglio 2020. Carlo Conti saluta il pubblico di Rai 1 con il 21.1%. Molti i film in un palinsesto oramai estivo. Le Teche Rai sotto il 18%. Ecco nei dettagli il quadro completo dei risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 3 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Top Dieci ha ottenuto 3.579.000 telespettatori con 21.1%

Su Rai 2 l film Le bugie scorrono nel sangue: 928.000 telespettatori con 4.8% l film928.000 telespettatori con 4.8%

Su Rai 3 La grande storia – Roma tra sogno e realtà: 622.000 con 3.3%.

Su Canale 5 Ultimo – Caccia ai Narcos ha siglato.543.000 con 9.1%.

Su Rete 4 Stasera Italia News Speciale: 821.000 persone con 4.4%

Su Italia 1 Pacific Rim ha registrato 721.000 con 4.4%

Su La 7 Il film Un americano a Roma ha registrato 327.000 con 1.8%.

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of: 541.000 spettatori con 3%

Su NOVE Fratelli di Crozza Classic: 698.000 spettatori con 3.6%

Ascolti Tv venerdì 3 luglio 2020, la fascia preserale Altro record per Reazione a catena, cala ancora Avanti un altro in replica Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.187.000 con 19.4%. Il game: 3.391.000 con 23.7% Su Rai 2 Bull ha registrato 870.000 telespettatori con 5.3%. Su Rai 3 Blob 749.000 persone con 4.3% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.274.000 con 11.8%. Avanti un Altro! 2.028.000 con 14.7% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 749.000 telespettatori con 4.6% Su Italia 1 Dr. House: 347.000 con 2.6 e 691.000 con 3.9%. Su La 7 Il commissario Cordier: 89.000 telespettatori con 0.8%. Su TV8 Cuochi d’Italia: 233.000 persone con 1.5% Su NOVE Little Big Italy: 179.000 spettatori con 1%. Ascolti Tv venerdì 3 luglio 2020, l’access prime time Bene la puntata di Tg2 Post Su Rai 1 Techetechetè: 3.479.000 persone con 17.9% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.314.000 con 6.7%. Su Rai 3 Geo – Vacanze italiane 678.000 con 3.5% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.677.000 telespettatori con 13.9%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.135.000 con 6% e 1.288.000 con 6.6%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.003.000 con 5.2%. Su La 7 In Onda ha registrato 1.096.000 telespettatori con 5.6% Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 444.000 con 2,3% Su NOVE Little Big Italy: 296.000 con 1.5%.

Ascolti Tv venerdì 3, daytime mattutino

Sale il consenso di Ricette all’italiana

Su Rai 1 Uno Mattina Estate: 786.000 con 16.1%. C‘è Tempo per… 681.000 con 13.6%.

Su Rai 2 La nave dei sogni: 441.000 telespettatori con 5.1%.

Su Rai 3 Agorà Estate: 362.000 persone con 7.2%

Su Canale 5 Forum: 1.215.000 telespettatori con 14.8%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 155.000 con 2.4% e 263.000 con 2.3%

Su Italia 1 Blindspot: 136.000 con 2.1%. 136.000 con 2.1%.

Su La 7 L’Aria che tira Estate 251.000 con 4%. L’Aria che tira – Oggi Estate 354.000 con 3.1%.

Su TV8 Ogni Mattina: 108.000 persone con 1.2%

Ascolti Tv venerdì 3, day time pomeridiano

Detto fatto chiude al 5.3%.

Su Rai 1 Io e Te intrattiene 1.370.000 con 10.7%. La Vita in Diretta Estate: 1.244.000 con 13.6%

Su Rai 2 Detto Fatto: 640.000 con 5.3%. L’Italia che fa 299.000 con 3.2%.

Su Rai 3 Maturità 2020 – Diari 325.000 con 2.8%. Illuminate 327.000 con 3.1%

Su Canale 5 Daydreamer Le Ali del Sogno: 2.340.000 spettatori con 19.5%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 728.000 telespettatori con 5.6%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 878.000 con 5.9%

Su La 7 Perception ha ottenuto 92.000 con 1% e 111.000 con 1.2%

Su TV8 Vite da Copertina: 171.000 con 1.9%

Ascolti Tv venerdì 3, seconda serata

Bene Passaggio a Nord Ovest andata in onda al posto del film programmato Perduta nel Vermont.

Su Rai 1 Passaggio a Nord Ovest: 838.000 spettatori con 11.3%

Su Rai 2 Il Commissario Lanz: 398.000 con 3%. Striminzitic Show 230.000 con 3.3%.

Su Rai 3 TG3 LineaNotte: 453.000 spettatori con 3.9%

Su Canale 5 Manifest: 456.000 spettatori con 6.3%.

Su Rete 4 Fracchia La Belva Umana: 266.000 spettatori con 3.3%