Rai 2 propone questa sera il film dal titolo Lo specchio della vendetta. La pellicola è di produzione statunitense ed è datata 2018.

Le atmosfere sono thriller con molti ingredienti drammatici. La pellicola arriva in Italia in prima visione assoluta ed è disponibile anche in alta definizione al canale 502. La durata è di un’ora e 26 minuti.

Lo specchio della vendetta film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Robert Malenfant. I protagonisti principali sono Lisa e Carol interpretate rispettivamente da Kelly Packard e Jennifer Taylor. Altro personaggio maschile comprimario è Brian a cui dà il volto Madison Dirks e Mike interpretato da Todd Cahoon.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata.

La produzione è della Blue Sky Films in collaborazione con la Johnson Production Group. Il titolo originale è Family Vanished.

Lo specchio della vendetta – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonisti Lisa e Brian Styles genitori della figlia Marcia. I componenti del nucleo familiare tornano a casa dopo una lunga vacanza. Scoprono purtroppo che una famiglia criminale ha occupato il loro appartamento. Dopo aver trafugato tutto quanto di prezioso c’è nell’abitazione, tengono in ostaggio il marito Mike e la figlia Marcia.

La moglie di Brian, Lisa, è costretta a prelevare danaro dal suo conto commerciale. Questa operazione manda letteralmente in angoscia la donna. Infatti quel conto è principalmente costituito dai fondi di tutti i clienti.

Quando hanno consegnato tutto ai sequestratori, la famiglia riesce a liberarsi. Il primo atto naturalmente è di recarsi dalla polizia per denunciare l’accaduto. Il fatto però appare così strano e singolare da suscitare molta perplessità al commissariato di polizia dove si sono recati. Insomma si pensa che il racconto degli Styles sia soltanto un pretesto di cui si sta servendo la famiglia per frodare i fondi dei clienti. Insomma è una storia inventata.

Il finale del film

Nonostante le insistenze, gli Styles non vengono creduti, anzi vengono accusati di frode. A questo punto l’intera famiglia non ha altra scelta che cercare i sequestratori ed avere finalmente giustizia. E’ soprattutto nella conclusione nella storia raccontata che si susseguono numerosi colpi di scena con sparatorie che rischiano anche di uccidere Lisa e Mike.

La pellicola è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 6 luglio 2018. In Germania invece la prima visione televisiva è avvenuta il 30 ottobre 2019.

Lo specchio della vendetta – il cast completo

Di seguito il cast del film Lo specchio della vendetta e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori