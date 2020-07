Rai 3 propone questa sera in prime time il film dal titolo L’incredibile vita di Norman. L’appuntamento è anche in alta definizione al canale 503.

La pellicola è di genere drammatico ed arriva sulla terza rete in prima visione assoluta. La durata è di un’ora e 57 minuti. La produzione è tra Stati Uniti ed Israele.

L’incredibile vita di Norman film – regia, protagonista, dove è girato

La regia è di Joseph Cedar. Protagonisti principali sono gli attori Richard Gere che interpreta Norman Oppenheimer e Charlotte Gainsbourg nel ruolo di Alex Green.

Una curiosità: il doppiatore italiano del personaggio di Micha Eshel è Pino Insegno. Mentre a dare la voce a Richard Gere è Mario Cordova.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a New York dove opera il protagonista Norman Oppenheimer, e a Gerusalemme in Israele.

Il titolo originale è Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer. La produzione è della Blackbird in collaborazione con Cold Iron Pictures e Movie Plus Productions.

La pellicola è stata girata in due lingue: inglese ed ebraico.

L’incredibile vita di Norman – trama del film in onda su Rai 3

La trama ha come protagonista Norman Oppenheimer, faccendiere di religione ebraica e presidente della Oppeneimer Strategies di New York. Trascorre la sua vita a mercanteggiare e ad elargire favori. Tra le sue tante relazioni, un giorno incontra Micha Eshel un giovane politico con il quale intesse una rete di affari ed al quale dà consigli.

Anni dopo, quando Micha diventa primo ministro, Norman Oppenheimer, comincia a pensare che tutti i favori elargiti anni prima possano trasformarsi in un futuro promettente per lui.

In particolare Eshel dichiara subito che il suo obiettivo è cercare un compromesso con gli stati arabi e finalmente raggiungere la sospirata pace tra Israele e Palestina.

Eshel e Norman si incontrano Washington in occasione di un raduno della comunità ebraica. In questa occasione Eshel lo riconosce e si fa fotografare con lui. L’umile faccendiere diventa così una sorta di ago della bilancia rispetto alle nuove necessità della comunità ebraica di New York.

In ogni occasione Oppenheimer dichiara la sua amicizia con Eshel che, ad un certo punto, evita di incontrarlo e addirittura di rispondergli al telefono.

Il finale del film

Nella parte finale del film c’è l’evento più drammatico. Un giorno Norman svela ad una impiegata dell’ambasciata di Israele che, molti anni prima, aveva regalato ad Eshel un costosissimo paio di scarpe. L’ambasciata non sa che questa notizia attiva una campagna diffamatoria contro il primo ministro di Israele e lo porta addirittura all’impeachment. Vengono così azzerati tutti i propositi di pace tra Israele e Palestina.

A questo punto Eshel cerca di nuovo il vecchio amico e si fa promettere che non lo tradirà.

L’incredibile vita di Norman – il cast completo

Di seguito il cast del film L’incredibile vita di Norman e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Richard Gere : Norman Oppenheimer

: Norman Oppenheimer Lior Ashkenazi : Micha Eshel

: Micha Eshel Michael Sheen ( Via dalla pazza folla ): Phillip Cohen

( ): Phillip Cohen Steve Buscemi : Rabbi Blumenthal

: Rabbi Blumenthal Josh Charles : Taub

: Taub Charlotte Gainsbourg : Alex Green

: Alex Green Ann Dowd : Carol Raskin

: Carol Raskin Dan Stevens : Bill Kavish

: Bill Kavish Yehuda Almagor : Duby

: Duby Neta Riskin : Hannah

: Hannah Hank Azaria : Srul Katz

: Srul Katz Isaach De Bankolé : Jacques

: Jacques Doval’e Glickman: Ron Maor

Doppiatori italiani