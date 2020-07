Da quando è tornato in onda Reazione a catena con l’edizione 2020 i campioni vincono ancora. Anche nella puntata del 4 luglio, I Sali e Scendi, non solo si sono confermati campioni, ma hanno vinto al gioco dell’ultima parola per la terza volta in una sola settimana.

Reazione a catena vincono I Sali e Scendi contro i Cugines

I Sali e Scendi sono riusciti a sconfiggere i Cugines, Cristiana, Andrea e Gabriele il cui nome proviene dal fatto di essere cugini e di avere in comune Nonna Ines. In suo onore il nome che si sono scelti per partecipare a Reazione a catena. Una curiosità messa in evidenza da Liorni. Andrea dei Cugines è il più giovane concorrente in assoluto in tutta la storia di Reazione a catena. Ha compito 18 anno lo scorso gennaio. Il conduttore, familiarmente, lo ha chiamato spesso “mascotte”.

Il percorso de I Sali e Scendi, inizialmente è stato abbastanza faticoso e poco lineare. Si sono ripresi, successivamente durante le prove sulla lingua italiana previste dal game condotto da Marco Liorni e in onda ogni giorno nella fascia preserale di Rai 1.

I Cugines iniziano bene con Caccia alla parole. Riesco a mettere a segno molte parole, grazie anche alla mascotte. Il gioco si chiude con 10 mila euro per i Cugines e solo duemila per i Campioni.Ma i campioni già alla prima catena musicale riescono a superare gli avversari e portarsi di nuovo in testa.

E alla fine delle catene l’una tira l’altra hanno accumulato 61 mula euro.

Tutto adesso viene deciso da L’Intesa vincente. Il gioco principale di Reazione a catena si conclude con la vittoria de I Sali e Scendi. I campioni indovinano 18 parole contro le 14 dei Cugines. Ricordiamo che il loro record è di 20 parole indovinate.

L’Ultima catena e l’Ultima parola

I Campioni concludono L’Intesa vincente con un bottino di 128 mila euro che adesso devono difendere nell’Ultima catena. Alla conclusione conservano 32 mila euro.

E L’Ultima parola è così composta. Il primo elemento è Triangolo. Il secondo, da indovinare, inizia con SC e finisce con O. I ragazzi, pur avendo intuito il terzo termine giusto, preferiscono comprare il terzo elemento che è Posto. Il montepremi è dimezzato a 16 mila euro.

La parola da indovinare è Scambio.

La risposta è giusta. I Sali e Scendi vincono ancora e tornano per difendere il titolo. La somma totale conquistata solo nella prima settimana di gioco dallo scorso 29 giugno, è di 55 mila euro.

Qui il link per rivedere l’intera puntata.