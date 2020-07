Ha per titolo La nave dei sogni: Vietnam il film tv che propone oggi Rai 2. La pellicola di genere romantico – sentimentale, ha la durata di un’ira e mezza ed è una produzione tedesca. Il titolo originale è Das Traumschiff. Vietnam. Il film tv è tratto dalla serie Das Traumschiff, a sua volta ispirata alla celebre serie – soap Love boat.

La nave dei sogni: Vietnam – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Hans-Jürgen Tögel. I personaggi cambiamo da pellicola a pellicola. Sono i passeggeri della nave MS Germania che portano a bordo i loro problemi sentimentali e cercano di risolverli con l’aiuto del capitano, del medico di bordo e dei membri dell’equipaggio.

Le riprese si sono svolte sulla nave Germania della compagnia Peter Deilmann, un tour operator tedesco con sede a Bonn che offre crociere su navi oceaniche. Inoltre molte scene sono ambientate sulla splendida Long Bay, nel Vietnam nord-orientale, conosciuta per le acque smeraldine e le migliaia di isole calcaree ricoperte di foresta pluviale che le si ergono attorno

La nave dei sogni: Vietnam – trama del film in onda su Rai 2

Questa volta la MS Germania sta andando in Vietnam. Il capitano Paulsen, il suo equipaggio e gli ospiti a bordo affrontano un viaggio intenso fino alla splendida baia di Ha Long con le sue ripide formazioni rocciose calcaree.

Per Cornelia Feller, questo viaggio dovrebbe essere il più bello della sua vita. Il suo matrimonio con Ulf Höffer deve essere celebrato a bordo della nave dei sogni. Il futuro marito in realtà vuole salire a bordo nel prossimo porto, ma gli viene negato e lascia Cornelia con il suo migliore amico e il migliore uomo.

Beatrice incontra tre ex compagne di scuola. Sebbene sia trascorso del tempo dall’adolescenza, le vecchie provocazioni non sono state dimenticate. Oggi le donne conducono stili di vita molto diversi. E poi Beatrice rivela un segreto: all’epoca aveva quasi rotto con la sua migliore amica Renate.

A bordo ci sono anche Dagmar Rüdiger e Sonja Berthold dedite interamente ai loro figli. Dagmar è vedova da cinque anni ed è molto legata a sua figlia Rebecca. Sonja Berthold ha dovuto accettare il divorzio dal marito e Felix, il figlio, non è in grado di aiutare sua madre. Le ferite sono troppo profonde.

Rebecca e Felix sono diventati amici sulla nave, quindi non sorprende che anche le loro madri stiano vivendo un rapporto di amicizia. Attraverso Dagmar, Sonja impara a ridere di nuovo e decide di prendere finalmente la sua vita nelle sue mani. Ma poi arriva un evento e le si insinua un sospetto inquietante che cambierà non solo la sua stessa vita familiare, ma anche quella di Dagmar e Rebecca in modo drammatico .

Il finale del film

Un altro ospite della nave dei sogni, oggi, è Oscar a bordo con sua moglie Ilse per una celebrazione molto speciale. Il Capitano Paulsen ha circumnavigato il mondo per la cinquantesima volta ed oggi è festeggiato dal suo equipaggio con una cena a sorpresa.

La nave dei sogni: Vietnam – il cast completo

Di seguito il cast del film La nave dei sogni: Vietnam e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori