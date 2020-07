Martedì 7 luglio, alle 21.25, Rai 1 trasmette in prima serata il film Torno indietro e cambio vita.

La pellicola di genere commedia, ha la durata di 90 minuti, ed è arrivata nelle sale il 18 giugno 2015. Il film narra le vicissitudini di Marco e Claudio, due amici storici, che si ritrovano improvvisamente catapultati nel 1990. Colgono l’occasione di essere tornati indietro nel tempo per tentare di cambiare il loro destino.

Torno indietro e cambio vita – regia, protagonisti, dove è girato

Il film è diretto da Carlo Vanzina. I protagonisti maschili sono Raoul Bova che interpreta Marco Damiani e Ricky Memphis nel ruolo di Claudio Palmerini. Paola Minaccioni e Giulia Michielini interpretano rispettivamente Giuditta Palmerini e Giulia Borghini.

Le riprese si sono svolte a Roma, in varie zone della città, tra cui il quartiere Prati. Le musiche sono di Giuliano Taviani e Carmelo Travia. Mentre Nicoletta Ercole ha curato i costumi.

Torno indietro e cambio vita è prodotto da Cattleya e Rai Cinema, in collaborazione con ConsultInvest. Mentre la 01 Distribution si è occupata,appunto, della distribuzione.

Torno indietro e cambio vita – trama del film in onda su Rai 1

Nella trama di Torno indietro e cambio vita Marco Damiani ha 42 anni ed è un uomo realizzato nel lavoro e nell’esistenza personale. Ma il mondo gli crolla addosso quando la moglie Giulia, dopo 25 anni, decide di lasciarlo per un altro uomo. Ed è così costretto a lasciare la casa coniugale. Fortunatamente al suo fianco c’è sempre Claudio, che nel frattempo è alle prese con i problemi di alcool della madre.

Una sera Marco confessa all’amico che, se avesse la possibilità di tornare indietro nel tempo, non ricommetterebbe l’errore di fidanzarsi con l’ex moglie. Mentre discutono di questa ipotesi, vengono investiti da un auto perdendo conoscenza.

Al loro risveglio si ritrovano catapultati nel 1990. Sono di nuovo adolescenti e sono tornati sui banchi di scuola. Per Marco il 1990 rappresenta l’anno in cui ha incontrato Giulia per la prima volta.

Il finale del film

Marco ha finalmente la possibilità di cambiare il proprio destino. E la prima mossa da compiere è di evitare in tutti i modi Giulia. Ma l’impresa si rivela più difficile del previsto in quanto sono fortemente attratti l’un l’altra.

Dopo una serie di vicissitudini, Marco riesce finalmente a raccontare a Giulia quale futuro li aspetta e la lascia. Ma la ragazza non crede alla sua confessione e cade nello sconforto. Nel frattempo Claudio cerca di aiutare la madre affinché non diventi un’alcolizzata. Ma i suoi piani non si svolgono come previsto.

Inoltre Claudio decide di sfruttare l’occasione di essere tornato indietro nel tempo anche per giocare la schedina. Avendo con sé lo smartphone riesce facilmente a risalire ai risultati esatti delle partite che di li a poco verranno giocate.

Intanto Giulia prova a superare la delusione, frequentando un altro ragazzo. E così Marco decide di precipitarsi a casa sua per confessarle di essere da sempre innamorato di lei. Durante il tragitto in motorino con Claudio, vengono nuovamente investiti. E al loro risveglio si ritrovano nel presente. Ma stavolta le loro vite sono profondamente cambiate. Claudio è diventato milionario grazie alla schedina vincente del 1990. Mentre Marco ha un altro lavoro. E si è sposato e poi separato con un’altra donna.

Torno indietro e cambio vita Rai1 Il cast completo

Di seguito il cast del film Quanto basta e i rispettivi personaggi interpretati: