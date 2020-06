Questa sera, 2 giugno 2020, alle ore 21.25 su Rai 1 andrà in onda Non mollare mai. La Rai celebra il 2 giugno all’insegna della solidarietà e dell’unione raccontando le storie di eccellenze italiane. Il charity show condotto da Alex Zanardi mira a raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana.

Non mollare mai, 2 giugno 2020, diretta puntata

Inizia il programma. Alex Zanardi ci accoglie in un luogo a lui molto caro: “Quando mi è stato proposto di fare il narratore per questo programma ho pensato che il luogo migliore fosse il capanno dove mi alleno, un luogo dell’anima. Stasera vedremo insieme come ogni impresa sportiva sia d’ispirazione per tutti”.

Zanardi passa la linea a Carlo Conti che ci racconterà la storia dei Campioni del 2006, l’Italia che vincendo i Mondiali di calcio ci rese Campioni del mondo.

Carlo si collega con Marcello Lippi e Fabio Cannavaro. “Ogni volta che vedo queste immagini c’è sempre grande commozione. E’ la cosa più grande che possa accadere ad un professionista” – svela Lippi.

“A me queste immagini emozionano più adesso, forse perchè è passato tanto tempo. Il momento più bello per noi penso sia stato quando siamo arrivati al Circo Massimo perchè lì abbiamo capito di aver reso felice un paese intero” – dice Cannavaro.

L’allenatore e l’ex calciatore racconta i momenti più importanti di quel Mondiali, rivivendone le emozioni.