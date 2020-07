Rai Premium propone questa sera, in formato film per il piccolo schermo, Né con te né senza di te. Si tratta della miniserie omonima trasmessa da Rai 1 in due puntate il 7 e l’8 ottobre 2012.

La vicenda raccontata è in costume ed è ambientata nel 1848 in Italia. Il genere è drammatico sentimentale. La produzione è italiana, la sceneggiatura è stata scritta tra gli altri da Paola Pascolini, Nino Spirli, Mauro Caporiccio e Gioia Scola.

La durata è di 3 ore e 20 minuti.

Né con te né senza di te – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco Terracciano. Protagonisti principali sono Francesco Testi nel ruolo di Pietro De Leonardis, Sabrina Ferilli che interpreta Francesca Sipicciani e Massimo Venturiello nel ruolo di Vincenzo Cestra.

La produzione è della Notorious Film in collaborazione con Rai Fiction. Le riprese si sono svolte tutte in Italia, in particolare a Roma, a Gaeta e in alcuni paesi limitrofi.

Né con te né senza di te – trama del film in onda su Rai Premium

La vicenda raccontata è ambientata nel 1848 nel Lazio. Francesca è una filatrice di umili origini che è innamorata del Conte Pietro De Leonardis. Il nobile però pur amandola intensamente, è costretto a sposare Olimpia, una ricca fanciulla che, con la sua dote, può salvare la sua famiglia dalla rovina.

Francesca però non si rassegna e addirittura pugnala l’amante. Il Conte De Leonardis, pur ferito, si accorge che Francesca è in pericolo e spara ad un colonnello dell’esercito pontificio che sta per colpirla.

Pietro De Leonardis è così costretto a fuggire. Si dirige a Roma dove vuole arruolarsi per combattere contro l’Austria. Ma è catturato da due briganti. Nel corso del suo sequestro viene a sapere che i contadini delle sue terre sono vessati dal colonnello Cestra e dal notaio Corticelli.

Raggiunto da Francesca, il Conte De Leonardis inizia azioni di brigantaggio per proteggere i suoi agricoltori. E riesce a liberarli dalla vessazione continua. Francesca allora pensa di poter finalmente dividere il suo amore con il conte. Ma quest’ultimo vuole seguire Giuseppe Mazzini e combattere per l’unità d’Italia.

Il finale del film

È nella parte finale del film che Francesca apprende del ferimento del Conte che si è rifugiato a casa della moglie. Per ripicca sposa Michele, il padrone della filanda che la ama da anni. Quando Pietro è guarito riprende le sue azioni di brigantaggio distrutto dal pensiero che Francesca si sia sposata. La donna, però, non ha mai smesso amare Pietro.

Quando le arriva la notizia che Michele è stato ucciso in modo misterioso Francesca pensa che sia stato Pietro. Però si rende conto della sua innocenza e si abbandona con lui alla passione.

A raccontare la storia di Pietro e Francesca, è la figlia che i due amanti avevano chiamato Libertà.

Né con te né senza di te – il cast completo

