Tv8 propone oggi il film dal titolo L’ossessione di Jamie. La pellicola è una produzione statunitense datata 2017. È di genere thriller ed ha la durata di un’ora e 30 minuti.

La programmazione è sempre avvenuta su Tv8. L’ultima volta il film è andato in onda il 19 settembre 2019.

L’ossessione di Jamie film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Sam Irvin. Personaggi principali sono Jaws Jaworski e Heather Sullivan interpretati rispettivamente dagli attori Michael Madsen e Andrea Bogart. Nel ruolo del marito di Heather Sullivan, Tim, c’è Steve Richard Harris. Jamie invece è interpretata da Ashlynn Yennie.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. La produzione è della Hybrid. Il titolo originale è The Wrong Neighbor.

L’ossessione di Jamie – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista un aspirante ristoratore Tim Sullivan alla vigilia dell’inaugurazione del suo ristorante. L’impegno in questo settore ha messo a dura prova il suo rapporto con la moglie Heather. I due alla fine si sono separati consensualmente. Tim ed Heather hanno una figlia, Lisa, che ha sofferto molto per la separazione dei genitori.

La ragazza comincia ad isolarsi dal mondo intero fuorché dal padre con il quale decide di vivere.

Tim e Lisa si trasferiscono in un nuovo appartamento. Qui incontrano una nuova vicina di casa apparentemente simpatica e cordiale, Jamie. La giovane donna cerca di essere vicina sia a Tim che a Lisa quando ne hanno bisogno.

Molto presto però padre e figlia si rendono conto che il comportamento di Jamie, da amichevole si è trasformato in ossessivo. Jamie sta facendo di tutto per isolarli mentre Tim ed Heather tentano in tutti i modi di ricongiungersi.

Jamie però non è il tipo di donna abituata ad arrendersi dinanzi ad un ostacolo. È disposta a tutto per conquistare Tim e Lisa che ritiene proprio la famiglia perfetta da sempre desiderata.

Le avance di Jamie nei confronti di Tim aumentano di giorno in giorno e finalmente il ristoratore si rende conto che Jamie vuole prendere il posto della moglie.

Il finale del film

Nella parte finale del film Tim e Lisa vivono il loro periodo più brutto. Infatti man mano che la trama va avanti Jamie si dimostra sempre più ossessionata. Naturalmente dietro questo comportamento è nascosto un lato emotivo che verrà allo scoperto solo alla fine.

Lisa però comincia ad aver paura dei suoi sguardi folli e delle sue urla sfrenate. Alla fine i tentativi di Heather nel ricomporre il suo matrimonio si scontrano con la follia di Jamie.

Tutto questo incide moltissimo sulla giovane Lisa che è rimasta estremamente colpita dalla fine del matrimonio dei suoi genitori. Così mentre Tim e Lisa cercano di ricomporre la propria famiglia, Jamie diventa pericolosa. Ed è disposta anche ad uccidere per ottenere quanto vuole.

L’ossessione di Jamie – il cast completo

Di seguito il cast del film L’ossessione di Jamie e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori