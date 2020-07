Ha per titolo Beautiful minds il ciclo di racconti su RaiPlay nel corso dei quali i protagonisti della cultura italiana si raccontano a tutto campo. Si tratta di una collana di dieci racconti proposti in esclusiva dal 7 luglio sulla piattaforma digitale Rai

Beautiful minds su RaiPlay i protagonisti

Ecco chi sono i dieci protagonisti di Beautiful minds.

Daranno le proprie opinioni e testimonianze: Gianrico Carofiglio, Paola Cortellesi, Ivan Cotroneo, Maurizio De Giovanni, Lino Guanciale, Melania Mazzucco, Sandro Petraglia, Pierdante Piccioni, Francesco Piccolo, Alice Rohrwacher.

Ognuno dei protagonisti ha una propria storia personale nei settori di competenza. Dallo spettacolo alla letteratura alla canzone, un universo differente si apre dinanzi agli spettatori. Il fine è conoscere meglio ognuno dei personaggi attraverso una testimonianza personale resa in maniera altrettanto singolare.

Tutti i protagonisti infatti si esprimono con filmati e commenti realizzati esclusivamente con il solo uso dello smartphone. Gli autori immaginano quale può essere la strada per ripartire dopo l’emergenza Covid, rifacendosi prima di tutto alle lezioni del loro vissuto.

Tutte le meravigliose menti sono state un punto fermo nella storia della società. E rappresentano un aspetto fondamentale della cultura italiana, Il fine è di proporre una loro opinione attraverso racconti in prima persona, rivolti soprattutto ai più giovani che intendono seguire le loro orme.

Ognuno parla a tutto campo del proprio vissuto, dalle scelte coraggiose intraprese, ai sogni realizzati fino a quelli ancora da realizzare. Non mancano le sconfitte, i rimpianti e le speranze che ognuno di questi artisti ha vissuto in prima persona.

Un patrimonio collettivo di nuova creatività basato su emozioni ed esperienze pubbliche e private raccontate in primo piano per immaginare il futuro.

Il programma fruibile sulla piattaforma digitale Rai è scritto da Mauro Caporiccio in collaborazione con Massimiliano Sabini, Giulia D’Orto, Andreana Saint Amour Di Chanaz, Matteo Martone.

Chi sono i protagonisti

Gianrico Carofiglio, scrittore, ex politico ed ex magistrato. Con il libro La misura del tempo è stato in gara al Premio Strega 2020. i suoi libri hanno venduto cinque milioni di copie e sono stati tradotti in ventotto lingue.

Paola Cortellesi attrice, sceneggiatrice, comica e imitatrice italiana. Ha vinto il David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Nessuno mi può giudicare.

Ivan Cotroneo scrittore, sceneggiatore, regista, traduttore, autore televisivo italiano. Ha formato le sceneggiature di serie importanti come Tutti pazzi per amore, Sirene, La compagnia del Cigno.

Maurizio De Giovanni scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano, autore di romanzi come I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi trasposti come serie su Rai 1.

Lino Guanciale attore italiano, protagonista di serie importanti come Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio capo, L’Allieva. Sarà il Commissario Ricciardi, prossimamente su Rai 1.

Melania Mazzucco scrittrice italiana. Ha scritto, tra gli altri romanzi, Vita, La lunga attesa dell’angelo e L’Architettrice sulla vita di Plautilla Bricci, artista romana vissuta nel ‘600 molto brava.

Sandro Petraglia sceneggiatore, regista e critico cinematografico italiano. Ha firmato, tra l’altro, fiction come La Piovra, La guerra è finita e Volare sulla vita di Domenico Modugno.

Pierdante Piccioni è medico, scrittore e accademico italiano. Con la sua storia di amnesia ha ispirato la serie Doc nelle tue mani con Luca Argentero.

Francesco Piccolo sceneggiatore italiano. Ha firmato prodotti come L’avvocato Guerrieri, Il Caimano, Caos calmo, Notti magiche, il traditore.

Alice Rohrwacher regista e sceneggiatrice italiana. Ha interpretato, tra gli altri, Lazzaro felice, proposto recentemente su Rai 3.