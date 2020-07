Il film che propone oggi Rai 4 in prima serata ha per titolo Aftershock. L’appuntamento è sul canale 21 del digitale terrestre una storia vera ispirata al terrificante terremoto che sconvolse il Cile nel 2010 provocando circa 550 vittime.

Il film fa parte del ciclo Survival Thriller che la rete diretta da Roberta Enni sta mandando in onda settimanalmente.

La pellicola è di genere thriller catastrofico, ha la durata di un’ora e 29 minuti. E’ datata 2012 ed è arrivata lo scorso anno in prima tv su Rai 4.

Aftershock film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Nicolás López, regista, produttore e sceneggiatore cileno. Protagonisti sono tre turisti americani che si trovano a Valparaiso. Si tratta di Gringo, interpretato da Eli Roth (anche sceneggiatore), Ariel, ovvero l’attrice Ariel Levy e Pollo a cui dà il volto Nicolás Martínez. Nel cast anche Andrea Osvart e Selena Gomez popstar statunitense.

Le riprese si sono svolte in Cile, in particolare a Valparaiso e nella regione omonima. La produzione è della Sobras International Pictures in collaborazione con Cross Creek Pictures e Dragonfly Entertainment.

Il titolo originale coincide con quello italiano.

Aftershock – trama del film in onda su Rai 4

La trama raccontata ha come protagonisti tre giovani americani Gringo, Ariel e Pollo. I tre si trovano in vacanza in Cile e partecipano ad una festa che si svolge in un night club sotterraneo. Durante la serata conoscono Monica e Kylie che sono in compagnia di un’amica russa, Irina.

I sei ragazzi stringono subito amicizia ed iniziano a divertirsi. L’atmosfera di festosità dura pochissimo. Infatti all’improvviso si scatena l’inferno. Un terribile terremoto di magnitudo 8,8 sconvolge la città cilena. Da questo momento inizia una folle corsa per cercare di arrivare in superficie e mettersi in salvo.

Intorno si odono soltanto le sirene delle ambulanze e dei mezzi di soccorso che corrono da una parte all’altra della città per cercare di salvare più vite possibili.

I sei ragazzi riescono ad uscire indenni dal locale. Inizialmente hanno cercato di ripararsi sotto alcuni tavolini. Qualcuno purtroppo si ferisce perché i mobili del locale continuano a risentire delle scosse del terribile sisma.

Il finale del film

Nella parte finale del film il gruppo di ragazzi riesce ad uscire dalla discoteca e raggiungere la funivia che li conduce al più vicino ospedale. Purtroppo a bordo non c’è spazio per tutti. Ed allora si decide di ospitare soltanto la ragazza ferita mentre gli altri rimangono a terra in attesa di un nuovo viaggio.

Sfortunatamente il destino ha scritto un’altra pagina dolorosa per tutti gli occupanti della funivia. Quando infatti la cabina arriva in cima, una ulteriore scossa di terremoto stacca tutti i fili facendo precipitare la cabina e uccidendo tutti gli occupanti.

Ma il terrore non è ancora finito. Infatti i ragazzi sentono intorno a loro uno Tsunami che è in arrivo.

Il film di genere catastrofico assicura una dose massiccia di brividi e di terrore puro. Consigliato ad un pubblico coraggioso e senza paura.

Ricordiamo che il Cile è una zona ad alto rischio sismico. Nel corso dei secoli si sono avvicendati terremoti di altissima intensità con danni e vittime enormi.

Aftershock – il cast completo

Di seguito il cast del film Aftershock e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori