Il canale NOVE propone questa sera il film dal titolo Finché giudice non ci separi. La pellicola di produzione italiana è datata 2018 ed è tratta dall’omonima commedia teatrale.

La durata è di un’ora e 30 minuti. Le atmosfere sono da commedia all’italiana.

Finché giudice non ci separi film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è firmata a quattro mani da Toni Fornari e Andrea Maia, direttore artistico del Teatro Golden di Roma. Protagonisti sono quattro amici Mauro interpretato da Simone Montedoro, Paolo (Luca Angeletti), Roberto, l’attore e regista Toni Fornari e Massimo a cui dà il volto Augusto Fornari, fratello del regista.

Le riprese si sono svolte in Italia in particolare a Roma.

Una curiosità: nel film compare anche l’ex rugbista Martin Castrogiovanni in un cameo nel ruolo di sé stesso. La produzione e di Bruno Altissimi e Gianluca Curti. Il film arriva in prima visione televisiva italiana. Il titolo con cui è conosciuto a livello internazionale è Until Judge Do Us Apart.

Le musiche della colonna sonora sono interpretate da Stefano Fresi. Il brano portante ha per titolo É andata così.

Finché giudice non ci separi – regia del film in onda su NOVE

La trama ha come protagonisti quattro amici Mauro, Paolo, Roberto e Massimo. Ad unirli è la loro situazione di divorziati. L’ultimo a separarsi dalla moglie è Massimo che ha ottenuto la separazione consensuale davanti al giudice Silvie (Francesca Inaudi). Le condizioni imposte a Massimo sono estremamente sfavorevoli. L’uomo infatti non solo deve lasciare la casa, ma è costretto a versare mensilmente alla moglie un assegno cospicuo che gli dimezza lo stipendio.

In queste condizioni così precarie Massimo si trasferisce in un piccolo appartamento. E’ in compagnia dei suoi amici che cominciano seriamente a temere per la sua salute mentale e psicologica. Ad aggravare ancora di più la situazione di Massimo contribuisce la considerazione che la nuova casa affittata è proprio del giudice Silvie.

Tutti sono concentrati nel tentativo di aiutare Massimo. Un giorno, quando sembra che abbiano raggiunto un buon risultato, arriva una affascinante vicina di casa che comunica una notizia a sorpresa.

Il finale del film

La giovane donna stravolge il già precario equilibrio del gruppo di amici e costringe tutti ad una riflessione. Ma la pellicola ha un obiettivo ben preciso: vuole analizzare e allo stesso tempo ironizzare su difficile tema della separazione. Soprattutto si punta l’attenzione sui mariti separati che vengono troppo penalizzati dalle decisioni dei giudici.

Tra sensi di colpa e disperazione, si inseriscono anche ironia e sarcasmo. Fino al colpo di scena finale.

Finché giudice non ci separi – il cast completo

