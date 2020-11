Il bacio del ricordo è il film che Rai Premium propone oggi e che fa parte del ciclo Katie Fforde. Ricordiamo che Katie Fforde è una scrittrice britannica ed autrice di romanzi rosa tutti scritti dalla metà degli anni ‘90 in poi. Dai suoi libri sono stati tratti molti film per la televisione di produzione tedesca.

La pellicola in onda oggi ha la durata di un’ora e 30 minuti è di genere sentimentale ed è datata 2019. Il canale 25 del digitale terrestre la propone in prima visione.

Katie Fforde: Il bacio del ricordo film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Frauke Thielecke. Personaggi principali sono Maggie Bradford e Chris Lennon interpretati rispettivamente da Nadia Bobyleva e Bernhard Piesk. Nel cast anche Peter Sattmann, ovvero l’attore George Bradford.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare nella tranquilla cittadina di Plymouth nel Massachusetts. La produzione è della Network Movie. Il titolo originale è Katie Fforde: Wachgeküsst, ma è conosciuto anche come Katie Fforde: Amnesia. La prima apparizione sulla tv tedesca è stata il 13 gennaio 2019.

Katie Fforde: Il bacio del ricordo – trama del film in onda su Rai Premium

La vicenda raccontata ha come protagonista Maggie Bradford e suo padre George. I due vivono nella piccola cittadina di Plymouth nel Massachusetts. Qui Maggie gestisce un ufficio turistico mentre il padre lavora come guida sempre per i turisti. Dividono un appartamento molto bello ed ampio in cui è ubicato anche il loro ufficio.

Un giorno ricevono la comunicazione dal padrone di casa Chris Lennon di dover lasciare l’appartamento perché serve a lui. Maggie e il padre rimangono fortemente turbati e cercano di tutto per evitare lo sfratto.

Intanto il padrone di casa comunica che sta avviando le pratiche legali per disdire il contratto di locazione. Maggie però è disposta a tutto pur di non perdere l’appartamento. E allora decide di recarsi a Boston dove vive Chris Lennon per affrontarlo di persona e parlargli. Nel viaggio si fa accompagnare dalla sua amica Nicole. Le due arrivano nel bel mezzo di una festa e cercano di parlare con Chris che ribadisce loro di aver bisogno della casa da destinare ad altro utilizzo.

A questo punto Maggie e Nicole perdono completamente la pazienza e provocano un incidente in cui viene coinvolto proprio Chris.

Le conseguenze sono drammatiche perché il giovane perde la memoria. Questo è il responso che danno i medici dell’ospedale dove è stato ricoverato d’urgenza.

Il finale del film

Maggie e l’amica Nicole si recano al nosocomio e sono in attesa di notizie. Vengono così a sapere che Chris ha bisogno di una cura molto intensa per poter recuperare i ricordi perduti.

Maggie si offre di accompagnarlo in questo percorso a ritroso nel suo passato e comincia ad accompagnarlo in tutti i luoghi dove è stato precedentemente. Gli fa incontrare di nuovo persone che aveva conosciuto, nel bene e nel male, fino a quando il loro rapporto non diventa differente. Mentre Maggie, inizialmente si era prestata a questo compito soltanto per riavere la casa, Chris si è innamorato veramente di lei. E adesso Maggie non sa più come organizzare la sua vita.

Katie Fforde: Il bacio del ricordo – il cast completo

Di seguito il cast del film Katie Fforde: Il bacio del ricordo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori