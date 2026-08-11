Upgraded – Amore, arte e bugie (Upgraded) è una commedia romantica del 2024 diretta da Carlson Young, in onda su Rai 1 e disponibile su RaiPlay. Protagonisti sono Camila Mendes e Archie Renaux, rispettivamente nei ruoli di Ana Santos e William Delaroche, due giovani che si incontrano casualmente durante un viaggio verso Londra e finiscono per innamorarsi a causa – o forse nonostante – una grande bugia.

Arte, carriera e sentimenti si intrecciano in una moderna commedia degli equivoci: Ana sogna di affermarsi nel prestigioso mondo delle case d’asta, ma una piccola menzogna pronunciata per impressionare un affascinante sconosciuto diventa sempre più difficile da sostenere.

Regia, produzione e protagonisti del film Upgraded – Amore, arte e bugie

La regia è firmata da Carlson Young, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Christine Lenig, Justin Matthews e Luke Spencer Roberts.

Camila Mendes interpreta Ana Santos, giovane aspirante professionista del mondo dell’arte che lavora per la prestigiosa casa d’aste diretta dalla temutissima Claire Dupont, interpretata da Marisa Tomei.

Durante un viaggio di lavoro Ana incontra William Delaroche, interpretato da Archie Renaux. Un equivoco porta William a credere che Ana ricopra una posizione molto più importante di quella reale e la ragazza, invece di chiarire immediatamente la situazione, decide di assecondarlo.

Nel cast troviamo anche Lena Olin nel ruolo di Catherine Delaroche, madre di William, oltre ad Anthony Head, Thomas Kretschmann, Grégory Montel, Rachel Matthews e Fola Evans-Akingbola.

Dove è stato girato?

Upgraded – Amore, arte e bugie è ambientato principalmente tra New York e Londra, ma una parte consistente delle riprese è stata realizzata nel Regno Unito.

Londra rappresenta il cuore della vicenda, con hotel di lusso, gallerie, case d’asta e residenze eleganti utilizzati per immergere Ana nel sofisticato ambiente artistico britannico.

Per alcune sequenze sono state utilizzate anche location nell’area di Leeds, mentre gli interni e altri ambienti sono stati ricreati appositamente per la produzione.

Trama del film Upgraded – Amore, arte e bugie in onda su Prime Video

Ana Santos sogna di diventare una professionista affermata nel mondo dell’arte. Per il momento, però, occupa uno degli ultimi gradini della gerarchia della casa d’aste nella quale lavora.

La sua superiore Claire Dupont è una donna estremamente esigente e Ana sa che basta un errore per compromettere definitivamente la propria carriera.

Arriva però una possibilità inaspettata: accompagnare Claire e la sua squadra a Londra per un’importante asta.

A causa di una serie di circostanze fortunate, Ana riceve un upgrade in prima classe durante il viaggio. È proprio qui che incontra l’affascinante William Delaroche.

William interpreta male alcune informazioni ricevute e si convince che Ana sia una figura di primo piano della casa d’aste. La ragazza potrebbe correggerlo, ma decide di non farlo.

La bugia apparentemente innocente diventa molto più complicata quando William presenta Ana alla madre Catherine, una donna ricca, sofisticata e perfettamente inserita nel mondo dell’arte.

Ana si ritrova così a vivere contemporaneamente due vite: da una parte è l’assistente che deve sottostare agli ordini di Claire; dall’altra è la brillante professionista che William e la sua famiglia credono di conoscere.

Il problema è che Ana si innamora davvero di William. Più il loro rapporto diventa importante, più diventa difficile confessargli la verità.

Spoiler finale: William scopre le bugie di Ana?

Sì. Nel finale la vera posizione professionale di Ana viene scoperta e la costruzione sulla quale aveva basato il rapporto con William crolla.

William si sente tradito perché comprende che la ragazza della quale si è innamorato gli ha mentito fin dal loro primo incontro.

Anche professionalmente Ana rischia di perdere tutto. La situazione si complica ulteriormente quando entra in gioco la preziosa collezione d’arte di Catherine, destinata a un’importante vendita.

Ma emerge anche un dettaglio fondamentale: pur avendo mentito sulla propria posizione lavorativa, Ana ha dimostrato di possedere autentico talento e competenza nel mondo dell’arte.

Come finisce Upgraded – Amore, arte e bugie?

La grande asta diventa l’occasione per Ana di dimostrare finalmente quanto vale senza dover fingere di essere qualcun altro.

La vendita della collezione di Catherine si rivela un enorme successo e Ana riesce a guadagnarsi professionalmente quella considerazione che inizialmente aveva cercato di ottenere attraverso le bugie.

La ragazza decide quindi di prendere in mano la propria carriera e, sei mesi dopo, la ritroviamo finalmente indipendente e impegnata nella realizzazione dei propri sogni nel mondo dell’arte.

Rimane però irrisolta la questione sentimentale.

William torna da Ana. Nonostante le bugie e la delusione, il sentimento tra i due non è scomparso. Ana può finalmente presentarsi davanti a lui senza inventare nulla sulla propria vita.

I due si riconciliano e si baciano, confermando il lieto fine della loro storia.

Il messaggio conclusivo è quindi chiaro: l’upgrade più importante per Ana non è quello ottenuto sull’aereo, ma quello conquistato nella propria vita, quando smette di fingere e trova il coraggio di puntare sulle sue reali capacità.

Upgraded: il cast completo

Di seguito il cast del film Upgraded e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori