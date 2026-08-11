The Dogs è il film horror canadese del 2025 diretto da Valerie Buhagiar, in onda su Rai 4 e disponibile su RaiPlay. Tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore canadese Allan Stratton, il film racconta la storia di un adolescente che si trasferisce con la madre in una vecchia fattoria per sfuggire al padre violento, scoprendo che la loro nuova casa nasconde un passato terrificante.

Protagonisti sono Donovan Colan e Kathleen Munroe, rispettivamente nei ruoli di Cameron e della madre Katherine. Quella che dovrebbe rappresentare una nuova vita si trasforma presto in un incubo fatto di apparizioni, cani feroci e un misterioso ragazzo proveniente apparentemente dagli anni Sessanta.

Regia, produzione e protagonisti del film The Dogs

La regia è firmata da Valerie Buhagiar, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Anthony Artibello e Sheila Rogerson, partendo dal romanzo di Allan Stratton.

Donovan Colan interpreta Cameron Weaver, adolescente costretto a cambiare completamente vita insieme alla madre.

Kathleen Munroe è invece Katherine Weaver, una donna che cerca disperatamente di proteggere il figlio dall’ex marito Mike, interpretato da Dylan Taylor.

Un personaggio fondamentale è Jacky, interpretato da Asher Grayson Percival, il misterioso bambino che Cameron incontra nella nuova casa e che sembra appartenere a un’epoca completamente diversa.

Dove è stato girato?

The Dogs è stato girato in Canada, nella provincia dell’Ontario.

La produzione ha scelto soprattutto aree rurali per creare l’isolamento necessario alla storia. La vecchia fattoria, i campi e i boschi che la circondano contribuiscono in maniera fondamentale all’atmosfera inquietante del film.

La lavorazione è stata particolarmente rapida: le riprese principali sono state completate in appena 21 giorni, mentre la fase di post-produzione è durata circa dieci mesi.

Trama del film The Dogs

Cameron Weaver vive con la madre Katherine, ma entrambi sono perseguitati dalla presenza minacciosa di Mike, padre del ragazzo ed ex marito della donna.

Quando Katherine si accorge che l’uomo continua a seguirli, decide che è arrivato il momento di fuggire.

Madre e figlio si trasferiscono così in una vecchia e isolata fattoria di campagna, convinti di poter finalmente ricominciare lontano da Mike.

Fin dai primi giorni Cameron avverte però qualcosa di strano.

Il ragazzo comincia a vedere e sentire un branco di cani feroci che sembra aggirarsi intorno alla proprietà. Nessuno, però, sembra riuscire a confermare che quegli animali esistano davvero.

Cameron incontra inoltre Jacky, un bambino misterioso che si comporta e si veste come se provenisse dagli anni Sessanta.

Più cerca di capire cosa stia succedendo, più Cameron scopre dettagli inquietanti sulla fattoria e sulle persone che vi abitavano molti anni prima.

La domanda diventa inevitabile: Jacky e i cani sono fantasmi oppure Cameron sta perdendo il contatto con la realtà?

Spoiler finale: chi è veramente Jacky?

Cameron scopre progressivamente che le sue visioni sono collegate alla terribile storia della fattoria.

Jacky non è semplicemente un amico immaginario. Il bambino appartiene al passato della proprietà e la sua presenza è legata agli eventi violenti accaduti molti anni prima.

Le apparizioni dei cani e dello stesso Jacky conducono Cameron verso una verità che gli adulti hanno cercato di tenere nascosta.

Ma il mistero della casa finisce per intrecciarsi anche con il passato dello stesso Cameron.

Il ragazzo comprende che le visioni non stanno semplicemente cercando di terrorizzarlo: lo stanno guidando verso qualcosa che deve essere scoperto.

Come finisce The Dogs?

Nella parte conclusiva, il pericolo del passato e quello del presente finiscono per sovrapporsi.

Il ritorno della minaccia rappresentata da Mike costringe Cameron ad affrontare definitivamente il trauma provocato dal padre, mentre quanto scoperto su Jacky permette al ragazzo di comprendere perché le presenze della fattoria abbiano cercato di comunicare proprio con lui.

Il mistero legato ai precedenti abitanti viene finalmente ricostruito e Cameron comprende che i fantasmi e i cani sono manifestazioni reali legate alla violenza avvenuta nella proprietà.

La scoperta diventa anche uno strumento attraverso il quale il protagonista riesce ad affrontare la propria storia familiare.

L’epilogo chiude quindi il parallelismo centrale del film: Cameron e Jacky sono due ragazzi segnati dalla violenza degli adulti, appartenenti a epoche differenti ma uniti dalla stessa necessità di far emergere la verità.

La conclusione trasforma così quello che inizialmente sembrava soltanto un racconto di fantasmi in una storia sul trauma, sulla paura e sulla possibilità di interrompere un ciclo di violenza.

Cast completo del film The Dogs