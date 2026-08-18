Il mio amico Tempesta (Tempête) è un film d’avventura e drammatico franco-canadese del 2022, arrivato nelle sale italiane nel 2023, diretto da Christian Duguay, in onda su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity. Protagonista è Zoé, interpretata nelle diverse età da June Benard, Charlie Paulet e Carmen Kassovitz, una ragazza cresciuta in una famiglia di allevatori di cavalli che sogna fin da bambina di diventare fantina.

Il suo destino sembra legato a quello di Tempesta, una puledra che Zoé vede nascere e con la quale instaura un rapporto speciale. Una drammatica notte, però, un incidente cambia completamente la vita della ragazza e sembra cancellare per sempre il suo sogno.

Regia e protagonisti del film Il mio amico Tempesta

La regia è firmata da Christian Duguay, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Lilou Fogli. Il film è tratto dal racconto di Christophe Donner dedicato alla storia di Tempesta.

I genitori di Zoé sono interpretati da Mélanie Laurent e Pio Marmaï, rispettivamente nei ruoli di Marie e Philippe. La coppia gestisce un allevamento di cavalli da corsa e proprio in questo ambiente nasce la passione della figlia.

Fondamentale è Kacey Mottet Klein nel ruolo di Sébastien, giovane addestratore che diventa una figura determinante nella rinascita di Zoé.

Nel cast compaiono inoltre Hugo Becker, Carole Bouquet e Danny Huston.

Dove è stato girato?

Il mio amico Tempesta è stato girato prevalentemente in Francia, soprattutto tra Normandia e Hauts-de-France.

Tra le location più suggestive troviamo le spiagge di Utah Beach, Cap de Carteret e le dune di Hatainville, nella regione della Manica. Alcune riprese sono state realizzate anche presso un allevamento di cavalli a Senlis.

Le location equestri hanno un’importanza fondamentale: scuderie, piste e grandi spazi naturali accompagnano tutto il percorso di Zoé e il suo rapporto con Tempesta.

Trama del film Il mio amico Tempesta in onda su Sky Cinema Family

Zoé è nata praticamente in mezzo ai cavalli. I genitori Marie e Philippe gestiscono una scuderia e allevano animali destinati alle competizioni.

Fin da piccolissima la ragazza ha un unico grande sogno: diventare fantina.

Quando una delle cavalle della famiglia dà alla luce una puledra, Zoé assiste alla nascita e decide di chiamarla Tempesta. Tra loro si crea immediatamente un legame profondissimo.

Zoé è convinta che Tempesta diventerà una campionessa e sogna il giorno in cui potrà gareggiare insieme a lei.

Una notte, però, durante un violento temporale, tutto cambia.

La ragazza cerca di tranquillizzare Tempesta, terrorizzata dall’evento atmosferico. La puledra, fuori controllo, travolge Zoé e le provoca una gravissima lesione alla schiena.

La diagnosi sconvolge la famiglia: Zoé non potrà più camminare.

Zoé riesce a tornare dai cavalli?

Dopo l’incidente, Zoé precipita in una profonda crisi.

Non ha perso soltanto l’uso delle gambe. È convinta di aver perso anche il futuro che aveva immaginato fin dall’infanzia.

Il rapporto con Tempesta diventa particolarmente doloroso, perché la cavalla rappresenta contemporaneamente il suo più grande amore e l’animale coinvolto nell’incidente che le ha cambiato la vita.

A darle una nuova prospettiva è Sébastien, addestratore che comprende quanto sia ancora forte il legame tra Zoé e i cavalli.

La ragazza comincia lentamente a capire che la disabilità non deve necessariamente significare la fine del suo rapporto con il mondo dell’ippica.

Spoiler finale: come finisce Il mio amico Tempesta?

Nel finale, Zoé riesce a ricostruire il rapporto con Tempesta e soprattutto a trovare una nuova maniera di vivere la propria passione.

Sébastien ha un ruolo fondamentale nel percorso della ragazza. Grazie al lavoro con i cavalli, Zoé ritrova progressivamente la determinazione che aveva perso dopo l’incidente.

Tempesta può finalmente dimostrare le proprie capacità nelle competizioni e la ragazza torna a sentirsi parte di quel mondo che credeva di aver perduto per sempre.

Il sogno iniziale cambia forma, ma non scompare.

Zoé torna a camminare?

No, il film non cancella miracolosamente le conseguenze dell’incidente. Il percorso di Zoé non consiste nel tornare alla vita precedente, ma nell’accettare la propria nuova condizione e trovare una strada diversa per realizzare le proprie aspirazioni.

La ragazza comprende che può continuare ad avere un ruolo nel mondo dei cavalli e che quanto accaduto non deve definire tutto il resto della sua esistenza.

Il legame con Tempesta assume così un significato nuovo: la cavalla che sembrava aver distrutto involontariamente il suo futuro diventa parte fondamentale della sua rinascita.

Il finale è quindi un messaggio di resilienza e determinazione: Zoé non recupera ciò che aveva perso, ma conquista la capacità di immaginare nuovamente il proprio futuro.

Il mio amico Tempesta: il cast completo

Di seguito il cast del film Il mio amico Tempesta e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori