Emma e il giaguaro nero (Le Dernier Jaguar) è un film d’avventura per tutta la famiglia del 2024, diretto da Gilles de Maistre, in onda su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Protagonista è Lumi Pollack nel ruolo di Autumn, chiamata Emma nella versione italiana, una ragazza cresciuta nella foresta amazzonica insieme a un cucciolo di giaguaro nero di nome Hope.

Costretta a lasciare l’Amazzonia da bambina, Emma si trasferisce a New York con il padre. Anni dopo scopre che Hope è in pericolo e decide di tornare nella foresta per salvarla. Ad accompagnarla, suo malgrado, sarà l’insegnante di biologia Anja, interpretata da Emily Bett Rickards.

Regia e protagonisti del film Emma e il giaguaro nero

La regia di Emma e il giaguaro nero è firmata da Gilles de Maistre, cineasta francese particolarmente legato alle storie che raccontano il rapporto tra esseri umani e animali. La sceneggiatura è di Prune de Maistre.

Protagonista è Lumi Pollack, che interpreta Autumn/Emma, una ragazza che ha trascorso i primi anni della propria vita nella foresta amazzonica e ha sviluppato un legame straordinario con il giaguaro Hope.

Emily Bett Rickards interpreta Anja, l’insegnante di biologia di Emma. Inizialmente terrorizzata dall’idea di avventurarsi nella foresta, finisce per accompagnare la ragazza nel suo viaggio.

Wayne Charles Baker interpreta invece Oré, amico della famiglia di Emma e figura fondamentale per il legame della ragazza con l’Amazzonia.

Dove è stato girato?

Nonostante la storia sia ambientata principalmente nella foresta amazzonica, Emma e il giaguaro nero è stato girato soprattutto in Messico, dove la produzione ha trovato gli ambienti naturali necessari per ricreare la giungla sudamericana.

Le riprese hanno interessato in particolare la penisola dello Yucatán, caratterizzata da una vegetazione tropicale particolarmente rigogliosa.

Alcune sequenze sono state realizzate anche in Canada, soprattutto per rappresentare gli ambienti urbani nei quali Emma vive dopo aver lasciato la foresta.

Trama del film Emma e il giaguaro nero in onda su Prime Video

Emma cresce nel cuore dell’Amazzonia insieme ai genitori, impegnati nella difesa della natura e delle popolazioni locali.

Durante la sua infanzia incontra un piccolo giaguaro nero rimasto senza madre. Tra la bambina e l’animale nasce immediatamente un rapporto speciale e Emma decide di chiamarlo Hope.

Le due crescono praticamente insieme.

Un evento drammatico costringe però Emma ad abbandonare la foresta. La ragazza si trasferisce con il padre a New York, lasciandosi alle spalle Hope e il mondo nel quale era cresciuta.

Passano diversi anni.

Emma è ormai adolescente, ma non ha mai dimenticato la sua amica. Quando riceve una lettera che la informa del grave pericolo corso da Hope a causa dei bracconieri, decide di agire.

Senza aspettare il permesso del padre, parte per l’Amazzonia.

La sua insegnante Anja scopre il piano e cerca di fermarla, ma finisce per essere trascinata nell’avventura.

Perché Hope è in pericolo?

La foresta che Emma ritrova non è più quella dei suoi ricordi.

I trafficanti di animali selvatici rappresentano una minaccia crescente e Hope, diventata ormai uno splendido giaguaro adulto, è uno degli animali che rischiano di essere catturati.

Emma è convinta che il legame costruito da bambina con il felino non sia scomparso e vuole raggiungerlo prima dei bracconieri.

Il viaggio diventa anche un percorso di crescita per Anja. L’insegnante, inizialmente molto più a proprio agio tra libri e laboratori che nella natura selvaggia, scopre progressivamente il mondo che Emma sta cercando disperatamente di proteggere.

Spoiler finale: come finisce Emma e il giaguaro nero?

Emma riesce finalmente a ritrovare Hope e scopre che il giaguaro non l’ha dimenticata.

Il loro legame è ancora fortissimo, ma proprio questa vicinanza espone entrambe a un grave pericolo. I trafficanti vogliono catturare Hope e sono disposti a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo.

Emma, Anja e i loro alleati cercano quindi di proteggere il giaguaro e di fermare i bracconieri.

La ragazza comprende però una cosa fondamentale: amare Hope non significa tenerla con sé.

Il giaguaro appartiene alla foresta e deve poter continuare a vivere libero nel proprio ambiente naturale.

Hope sopravvive?

Sì, Hope sopravvive e il finale mantiene il messaggio ambientalista che attraversa tutto il film.

Emma riesce a contribuire alla salvezza della sua amica e a contrastare la minaccia rappresentata dai trafficanti di animali.

Il momento più emozionante arriva quando la ragazza deve nuovamente separarsi da Hope. Questa volta, però, non si tratta della separazione traumatica vissuta durante l’infanzia.

Emma sceglie consapevolmente di lasciarla libera.

L’esperienza cambia profondamente anche Anja, che supera molte delle proprie paure e comprende quanto sia importante difendere gli animali e il loro habitat.

Per Emma il viaggio rappresenta infine un ritorno alle proprie origini e la consapevolezza che il legame con Hope continuerà a esistere anche senza vivere accanto a lei.

Cast completo del film Emma e il giaguaro nero