Rai Scuola propone il film dal titolo La guerra dei cafoni. Si tratta di una pellicola di genere commedia con atmosfere sentimentali.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2016 e la durata è di un’ora e 30 minuti.

Regia e protagonisti del film La guerra dei cafoni

La regia è di Davide Barletti e Lorenzo Conte. Protagonisti principali sono Francisco Marinho e Mela interpretati rispettivamente da Pasquale Patruno e Letizia Pia Cartolaro. Nel cast anche Donato Paterno, che dà il volto al personaggio di Scaleno.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Italia, la location principale è Lecce ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della Puglia.

La produzione è della Biscione Film in collaborazione con Rai Cinema e Apulia Film Commission.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film La guerra dei cafoni in onda su Rai Scuola

A Torrematta, pittoresco borgo salentino, la quiete estiva è tradizionalmente interrotta da una singolare “guerra” rituale tra due fazioni di adolescenti: i “signori”, eredi della borghesia terriera locale, e i “cafoni”, figli di pescatori e contadini. Questa consuetudine annuale vede le latenti tensioni sociali sfociare in schermaglie e “battaglie” per il controllo simbolico del territorio.

A guidare i rispettivi “eserciti” si ergono due figure carismatiche e antagoniste. Francisco Marinho, comandante dei “signori”, incarna la fierezza e il senso di superiorità del suo ceto, determinato a difendere i privilegi acquisiti, in primis il dominio sulle spiagge e i luoghi di ritrovo. Scaleno, leader dei “cafoni”, è astuto e abile oratore, animato da un desiderio di rivalsa sociale e insofferenza verso le ingiustizie, trasformando il senso di marginalità dei suoi compagni in forza combattiva.

L’odio tra Francisco e Scaleno, seppur ingenuo e primordiale, riflette le arcaiche dinamiche sociali di Torrematta. Le loro “guerre” consistono in provocazioni, sfide verbali, furti di simboli e agguati, un’ostilità che oscilla tra gioco estivo e autentica acredine.

Tuttavia, l’equilibrio precario di questa contesa si incrina con l’arrivo di Cugginu, un elemento esterno che non si colloca nelle fazioni preesistenti. Proveniente forse da una nuova borghesia, Cugginu non condivide la tradizionale rivalità e mira a una conquista totale del potere nella micro-società di Torrematta.

Spoiler finale

La sua venuta innesca una trasformazione radicale del conflitto, da “guerra” di territorio tra bande rivali a vera e propria guerra di conquista. Le alleanze diventano fluide e i vecchi odi vengono strumentalizzati per un obiettivo più grande. Francisco e Scaleno, pur mantenendo la loro ostilità, si trovano a fronteggiare una nuova minaccia che mira a sovvertire l’ordine stabilito.

La strategia di Cugginu si basa sull’astuzia e sulla manipolazione, sfruttando le debolezze di entrambi i fronti e promettendo vantaggi a chi si schiera con lui. Introduce elementi di calcolo politico e ambizione sfrenata in un contesto prima governato da un antagonismo istintivo.

La “guerra” di Torrematta cessa di essere un semplice scontro tra “signori” e “cafoni” per diventare un terreno di prova per nuove forme di potere e conflitto sociale. Le conseguenze dell’arrivo di Cugginu costringono i giovani protagonisti a confrontarsi con la complessità delle dinamiche di potere e la fragilità delle loro certezze, trasformando l’estate in un periodo di apprendimento amaro e accelerato, dove la “guerra dei cafoni” assume un significato più profondo e inquietante.

La guerra dei cafoni: il cast completo

Di seguito il cast del film La guerra dei cafoni e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori