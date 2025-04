Stasera in tv giovedì 10 aprile 2025. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 10 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Che Dio ci aiuti 8. Due episodi: il primo s’intitola, “Aiutami”. Azzurra (Francesca Chillemi) e Lorenzo si occupano di un caso di violenza domestica. Cristina tiene le distanze da Pietro, che inizia a guardarla con occhi diversi. Lui non è l’unico a farsi delle domande: Olly, infatti, si chiede se abbia senso proseguire la relazione con Edoardo. A seguire, “Rewind”. Cristina si è cacciata in un grosso guaio che coinvolge il suo ex fidanzato Matteo. Quando scoppia il caso, chi ne resta più deluso è Pietro, che l’accusa di non essere cambiata. Azzurra, invece, le offre il suo aiuto.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Battute finali per Geppi Cucciari, che a più di due anni dal debutto del suo show di prima serata può contare sul plauso unanime di critica e pubblico verso un programma originale, ironico e sempre sorprendente, che riesce a fare cultura e intrattenimento seguendo una formula perfetta.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per la Pace. Il concerto tenuto nel 2024 dall’Orchestra giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti all’interno della Basilica dei Patriarchi di Aquileia. In programma musiche di Schubert, Catalani, Mozart. Clarinetto solista Daniel Ottensamer.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio non rinuncia mai alla copertina tra la gente, girata nei mercati rionali, che apre ogni puntata del suo programma in prima serata. Gli serve per capire come e quanto i grandi temi approfonditi in studio, compresa la politica estera, influiscano sulla vita quotidiana dei cittadini.

Su Canale 5, alle 21.20, il comedy show Amore + Iva. Torna in televisione lo spettacolo teatrale di Checco Zalone. Con lui, sul palco dell’Arena di Verona nel 2023, ci sono quattro musicisti e tre performer. Una serata ricca di monologhi, imitazioni (come Riccardo Muti, Adriano Celentano, Andrea Bocelli, Vladimir Putin) e canzoni tutte da ridere.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Elly Schlein è di casa nel programma di Corrado Formigli. Non si può dire la stessa cosa della Premier Giorgia Meloni, che da quando è al governo non ha mai accettato gli inviti in trasmissione del popolare giornalista napoletano.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Europa League: Lione – Manchester UTD. In diretta e in chiaro una partita dei quarti di finale di Europa League. La scelta è caduta sulla sfida tra il Lione e il Manchester United. Tutte le altre partite, compresa Bodo-Glimt-Lazio, invece, vanno in onda solo su Sky e Now.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Penultima puntata della nuova edizione dello spettacolo, registrato al Teatro Galleria di Legnano (Milano), che vede alla conduzione i PanPers affiancati per la prima volta da Belen Rodriguez. Tutte le puntate sono su Discovery+.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite: e poi. Paul ha fatto una promessa alla sua ragazza che intende mantenere: chiederle di sposarlo entro un anno. Ma deve prima perdere circa 136 kg. Carrie, invece, ha urgente bisogno di un intervento chirurgico, ma non vuole cambiare le abitudini.

I film di questa sera giovedì 10 aprile 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2022, di Steven Spielberg, The Fabelmans, con Gabriel LaBelle. Il giovane Sammy Fabelman scopre uno sconvolgente segreto familiare. Grazie all’amore di sua madre per il cinema, si rifugerà in questo mondo che lo aiuterà a vedere la verità.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di David Leitch, Bullet Train, con Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. Ladybug (Brad Pitt), killer professionista determinato a cambiare vita, accetta un’ultima missione: a bordo di un treno ad altissima velocità sulla rotta Tokyo-Kyoto dovrà rubare una valigetta. Non sa che sullo stesso convoglio viaggiano altri quattro sicari fra cui Hornet, specializzata in veleni.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 1999, di Stephen Sommers, La mummia, con Brendan Fraser, Rachel Weisz. Mentre sono alla ricerca della leggendaria Città dei Morti, l’ex legionario Richard e la bibliotecaria Evelyn risvegliano la mummia del sacerdote Imhotep, che scatena il terrore.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1991, di Tony Scott, L’ultimo boy scout – Missione: sopravvivere, con Bruce Willis. Il detective Joe Hallenbeck viene incaricato di proteggere una spogliarellista. Quando la donna viene uccisa, Joe scopre che dietro l’omicidio si nasconde un importante uomo d’affari.

Stasera in tv giovedì 10 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Ron Howard, A Beautiful Mind, con Russell Crowe, Jennifer Connelly. Nel 1947 il matematico John Nash elabora una teoria rivoluzionaria ed entra al Mit, ma la sua salute mentale è in pericolo. Ispirato alla vita del Premio Nobel per l’economia 1994.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Gregory Hoblit, Il caso Thomas Crawford, con Anthony Hopkins. Un ingegnere uccide la moglie, che lo tradiva con un poliziotto, e si costituisce. Un giovane procuratore pensa che il caso sia risolto, ma poi le cose si complicano.