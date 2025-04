Il film La legge della notte, diretto da Ben Affleck, è un gangster movie ambientato negli anni ’20 che esplora il mondo del crimine organizzato e le sue conseguenze. Uscito nel 2016, il film, in onda su Sky Cinema Collection, appartiene ai generi gangster, noir, drammatico e azione, con una durata di 129 minuti. È l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Dennis Lehane.

Regia e produzione del film La legge della notte

La regia di La legge della notte è affidata a Ben Affleck, che ha anche scritto la sceneggiatura e interpretato il protagonista.

Il film è prodotto da Appian Way Productions, Pearl Street Films e Warner Bros., con una distribuzione internazionale curata da Warner Bros. Pictures. La fotografia è firmata da Robert Richardson, mentre le musiche sono composte da Harry Gregson-Williams.

Protagonisti del film sono Joe Coughlin e Graciela Suarez, interpretati rispettivamente da Ben Affleck e Zoe Saldana. Nel cast troviamo anche Elle Fanning nel ruolo di Loretta Figgis.

Dove è stato girato?

Le riprese di La legge della notte si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, con location che includono Boston, Lawrence e Georgia, per ricreare l’atmosfera degli anni ’20.

Trama del film La legge della notte

Ambientato nel 1926, in un’epoca di proibizionismo e gangsterismo, dove seguiamo le vicende di Joe Coughlin, un reduce della Prima Guerra Mondiale e figlio di un rispettato capitano della polizia di Boston. La sua vita prende una piega inaspettata quando si infatua perdutamente di Emma Gould, la sensuale amante del potente gangster irlandese Albert White.

La loro passione proibita, una scintilla in un mondo di ombre, non sfugge agli occhi del geloso White, e quando la relazione viene scoperta, Joe si ritrova catapultato in una spirale di violenza, vendetta e tradimenti che lo segneranno profondamente.

Dopo essere stato vittima di un inganno e finito dietro le sbarre, il cuore di Joe si indurisce. Una volta libero, decide di stringere un patto con il nemico giurato di White, il carismatico boss della mafia italiana Maso Pescatore, interpretato da Remo Girone.

Questa nuova alleanza lo porta a trasferirsi nella soleggiata Florida, dove Joe intravede l’opportunità di costruire un proprio impero criminale sfruttando il lucroso contrabbando di rum durante il Proibizionismo.

Spoiler finale

Tra traffici illeciti, locali notturni e un’ascesa al potere sempre più vertiginosa, Joe sembra aver trovato la sua strada. Tuttavia, ben presto scoprirà a sue spese che ogni conquista ha un prezzo, e che il potere, spesso effimero e corrotto, può esigere un tributo molto più alto di quanto immaginasse. Le sue scelte lo porteranno a confrontarsi con le ombre del suo passato e con le oscure verità che si celano dietro il suo successo.

La legge della notte: il cast completo del film

Ecco il cast principale del film La legge della notte con i rispettivi personaggi: