Giovedì 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, la TV di Stato propone il tradizionale Concerto del Primo Maggio 2025. La lunga kermesse musicale è trasmessa su Rai 3.

Concerto Primo Maggio 2025, chi sono i conduttori

Il Concerto del Primo Maggio, con quella del 2025, giunge alla 35esima edizione. La società che cura la produzione della manifestazione canora è la ICompany. La direzione artistica è firmata da Massimo Bonelli, mentre la regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo. Le sigle sindacali che accompagnano l’evento sono la CGIL, la CISL e la UIL.

Non cambiano i conduttori del Concerto del Primo Maggio 2025, riconfermati rispetto allo scorso anno. Per tale motivo tornano Ermal Meta e Noemi, quest’anno affiancati per tutta la durata della diretta da Big Mama. La novità è rappresentata dall’arrivo nel cast di padroni di casa di Vincenzo Schettini, professore di fisica molto seguito sui social.

Come seguire la manifestazione

Il Concerto del Primo Maggio 2025 si svolge nella Piazza San Giovanni di Roma. Il punto di riferimento, in televisione, è Rai 3. La terza rete della TV di Stato propone l’intera manifestazione in diretta, a partire dalle ore 15:15 circa. Esso prosegue in live fino alle 19:00, quando giunge al termine la prima parte. Dopo l’informazione del TG3 e dei telegiornali regionali, il collegamento con il grande concerto di piazza riprende alle 20:00 e prosegue fino a tarda notte.

Oltre che in televisione, è possibile seguire l’evento anche in diretta streaming tramite il sito Rai Play. Infine, l’evento è fruibile in diretta radiofonica tramite Rai Radio 2. Tale emittente, oltre a proporre tutto ciò che avviene sul palco, manda in onda uno spazio chiamato retropalco, nel quale sono raccolte le dichiarazioni degli artisti non appena hanno concluso le loro performance.

Concerto Primo Maggio 2025, il cast

Molto ricco il cast di cantanti del Concerto del Primo Maggio 2025. Direttamente dal Festival di Sanremo arrivano Achille Lauro, Giorgia, Brunori Sas, Elodie, Joan Thiele, Lucio Corsi, Rocco Hunt, Gaia, Serena Brancale, Shablo con special guest e i The Kolors.

Presenti anche Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate e Franco126. Coinvolti nella lunga maratona musicale, poi, Leo Gassmann, Luchè, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Senhit e Tredici Pietro. Nel lungo elenco di cantanti, infine, ci sono Fulminacci, Gabry Ponte, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato e Legno con Gio Evan.