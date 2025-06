Il film Iddu L’ultimo padrino, diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, è un dramma gangster grottesco del 2024, ispirato alla latitanza di Matteo Messina Denaro. Il film è disponibile su Sky Cinema Drama e ha una durata di 122 minuti.

Regia e produzione del film Iddu L’ultimo padrino

La regia di Iddu L’ultimo padrino è affidata a Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, mentre la sceneggiatura è scritta dagli stessi registi.

Il film è prodotto da Indigo Film, Rai Cinema e Les Films du Losange, con la distribuzione curata da 01 Distribution.

Dove è stato girato?

Le riprese di Iddu L’ultimo padrino si sono svolte principalmente in Sicilia, sfruttando ambientazioni autentiche per enfatizzare il tono drammatico del film.

Salemi : utilizzata per le scene ambientate nei quartieri storici.

: utilizzata per le scene ambientate nei quartieri storici. Selinunte : impiegata per le sequenze legate agli incontri segreti.

: impiegata per le sequenze legate agli incontri segreti. Sciacca : scelta per rappresentare il territorio mafioso.

: scelta per rappresentare il territorio mafioso. Trapani: location chiave per le scene di tensione e azione.

Trama del film Iddu L’ultimo padrino

Nella torrida Sicilia dei primi anni 2000, Catello Palumbo, un nome che un tempo risuonava nelle stanze del potere come sindaco democristiano, ora è un’ombra del passato, consumato da una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. La sua prigione è una cella, ma il suo vero tormento è la memoria di un’esistenza fatta di compromessi. Un barlume di speranza, o forse una nuova tentazione, gli viene offerto dai Servizi Segreti: la libertà, un bene inestimabile, in cambio di un patto col diavolo: aiutare a catturare Matteo Messina Denaro, il fantasma inafferrabile della mafia.

Catello, spinto dal desiderio di riabilitazione o dalla disperazione, accetta. Il suo compito è intessere una ragnatela invisibile, fatta di lettere, con il boss latitante. Ogni parola è calcolata, ogni frase un amo gettato nell’abisso, con l’obiettivo di indurre Matteo a rivelare involontariamente il suo nascondiglio. Un gioco pericoloso, una partita a scacchi con un uomo la cui astuzia è leggendaria.

Spoiler finale

Ma il piano, come spesso accade nella terra dove l’onore e la vendetta si intrecciano, si rivela un’illusione. La trappola scatta, ma cattura solo le pedine più deboli: i familiari di Matteo vengono arrestati. La furia del boss, ferito nell’orgoglio e negli affetti, si scatena in una vendetta brutale e inaspettata: il genero di Catello viene ucciso.

Il film non si limita a narrare una storia di mafia, ma scava nell’anima di un uomo. Esplora il confine labile tra giustizia e tradimento, tra la redenzione cercata e il baratro della colpa. Catello si ritrova solo, schiacciato dal peso delle sue scelte, un Prometeo moderno legato alle rocce del suo passato. Nel finale, l’amara consapevolezza del fallimento lo travolge. Il suo sacrificio è stato vano, il boss è ancora libero, un’ombra che continua a danzare nell’ombra della Sicilia. A Catello non resta che affrontare il tormento, in un epilogo che lascia lo spettatore con domande aperte sulla natura della redenzione, sulla potenza distruttiva del potere e sul prezzo incalcolabile della libertà.

Cast del film Iddu L’ultimo padrino

Ecco il cast principale del film Iddu L’ultimo padrino con i rispettivi personaggi: